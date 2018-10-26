Відомий радянський актор Микола Караченцов помер 26 жовтня в одній з московських клінік. Смерть артиста підтвердив його син Андрій.

Біографія Миколи Караченцева

Творчість

Микола Караченцов народився в 1944 році в Москві. У 1967 році він з відзнакою закінчив Школу-студію МХАТ та одразу почав зніматися в кіно. Спершу ролі актора були невеликими, зате відразу в успішних фільмах, наприклад, в "12 стільцях" і "Будинку, який побудував Свіфт". А роль у стрічці "Старшому синові" вважається однією з його найкращих робіт, яка і принесла йому першу славу.

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Караченцов також знімався у таких фільмах: "Людина з бульвару Капуцинів", "Собака на сіні", "Білі роси".

Він був не тільки актором, але й співаком.

Особисте життя

Караченцов був одружений на російській артистці Людмилі Поргіній.

Микола Караченцов з дружиною

У 1978 році у пари народився син Андрій, який зараз працює адвокатом.

Микола Караченцов з дружиною та сином

Проблеми із здоров’ям

Стан здоров’я Миколи Караченцова сильно підкосила аварія, у яку він потрапив 28 лютого 2005 року. Тоді він майже місяць перебував у комі. Після інциденту актор не міг самостійно рухатися.

Рівно через 12 років Караченцов знову потрапив у аварію. Актора госпіталізували зі струсом мозку. У березні 2017-го у актора діагностували рак. У жовтні цього року його екстрено госпіталізували з двобічним запаленням легенів.

Артист пішов з життя вранці 26 жовтня в одній з московських клінік.