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      Помер Микола Караченцов: фільмографія відомого російського актора

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      Помер Микола Караченцов
      Помер Микола Караченцов / Кадр з фільму "Собака на сіні"

      26 жовтня в московській лікарні помер Микола Караченцов. Російському артистові було 73 роки. Караченцов помер внаслідок зупинки серця.

      Про смерть актора стало відомо 26 жовтня вранці, інформацію підтвердив син актора. Наступного дня Караченцову могло б виповнитися 74 роки.

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      Останні роки були нелегкими для актора: у 2005 році він потрапив у ДТП, а 2017 році сталася ще одна аварія. А за рік до смерті у нього виявили рак.

      Російський та радянський актор займався творчою діяльністю майже 40 років, Караченцов працював в Московському державному театрі "Ленком". Найвідоміші його фільми "Старший син", "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка" та "Людина з бульвару Капуцинів".

      Фільмографія Миколи Караченцова

      "Старший син":

      "Пригоди Електроніка":

      "Білі роси":

      "Дами запрошують кавалерів":

      "Кримінальний квартет":

      "Собака на сіні":

      "Людина з бульвару Капуцинів":

      Теги: LifeStyle Новини Росії Кіно Микола Караченцов Втрати
      Джерело: 24 Канал
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