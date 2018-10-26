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      Помер Микола Караченцов: названо причину смерті російського актора

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      Помер Микола Караченцов: причина смерті
      Помер Микола Караченцов: причина смерті / Фото з відкритих джерел

      Відомий російський актор Микола Караченцов помер в Москві сьогодні, 26 жовтня, близько 9 години ранку. Наступного дня йому могло виповнитись 74 роки.

      В російському виданні "РІА Новини" стало відомо, що актор помер внаслідок зупинки серця. Про це повідомив син покійного актора Андрій Караченцов. 

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      "Вранці, за десять хвилин дев'ята ранку, від зупинки серця", – уточнив він.

      За інформацією Telegram-каналу Mash, останні два дні актор перебував в дуже важкому стані, а цього ранку у нього відмовили нирки. Прощання з актором відбудеться в Московському державному театрі "Ленком", де він працював близько 40 років. Дату прощання з актором поки не повідомляють.

      Раніше стало відомо, що Микола Караченцов помер в реанімації 62-ї лікарні в Москві. У 2017 році дружина Караченцова Людмила Поргіна повідомляла, що в актора діагностували неоперабельну ракову пухлину у лівій легені. Того ж року актор потрапив в ДТП у Підмосков'ї, зазнавши разом з іншою родичкою та медсестрою черепно-мозкові травми.

      У 2005 році Караченцов став учасником ще однієї аварії, не впоравшись з керуванням. Після отриманих травм він проходив довгу реабілітацію та більше не повертався на велику сцену.

      Теги: LifeStyle Новини Росії Новини культури Микола Караченцов Втрати
      Джерело: 24 Канал
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