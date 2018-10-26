Помер Микола Караченцов: що російський актор і його дружина говорили про Україну

Покійний російський та радянський актор Микола Караченцов та його дружина Людмила Поргіна підтримували анексію Криму та політику президента РФ Володимира Путіна. Сам артист заявляв, що "не може відірвати Україну від Росії".

24 Канал повідомив, що в п'ятницю, 26 жовтня, в Москві помер відомий російський актор Микола Караченцов на 74 році життя.

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В одному зі своїх інтерв’ю артист разом із дружиною висловили спільне бачення ситуації в Україні. Вони були у Києві під час подій на Революції гідності, і заявляли, що Євромайдан є нібито початком громадянської війни, бо "піднялися сили зла, немає єднання між людьми", передає Depo.

Ми були на Майдані на початку лютого, коли все це тільки почалося. Коля сказав, що це початок громадянської війни, тут кров'ю пахне. Ну як же так? Це Київська Русь, там маса людей російського походження, ми говоримо на одній мові практично. Україна з'явилася як назва пізніше, була Русь. Там відбулося хрещення Русі, це все смішно і трагічно. Я не можу відірвати Україну від Росії ніяк,

– заявила Людмила Поргіна.

Окрім того, дружина Караченцова наголосила, що "Крим є російським", а не українським і підтримала його незаконну анексію Москвою.

"Я знаю людей, які взагалі не підтримують політику президента Путіна, але я її підтримую повністю. Крим - це наша земля. Я не розумію Андрія Макаревича, його радості, тому що він говорить, що ми – узурпатори. Я не знаю, чим він може пишатись в своїй творчості, ми пишаємося тим, що, будучи на гастролях в Європі, ми говорили, що Росія це країна, в якій не хочуть війни", – додала вона.

Також, Поргіна в інтерв'ю "Гордону" заявляла, що українці та росіяни "були братами", а зараз страждають від політики. За її словами, боротьба між країнами йде на вищих рівнях, а від того страждають люди.

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"Люди – просто невинні жертви. Шкода, що переривається родинний зв'язок слов'янських племен. У нас, крім загальної релігії, близькі мови. Культура Київської Русі переплелася з Московською Руссю – це все одно. Я не можу сказати, що Ярослав Мудрий – не російська князь? Він – російський, але жив-то він в Києві. Гоголя ми ж не можемо розпиляти на дві частини між українцями і росіянами. Він російський і український. І що тут поганого?", – сказала жінка Караченцова.

Російська актриса продовжувала робити скандальні заяви про відносини "братніх" росіян та українців.

Слов'янам, легше, коли ми разом, а не тоді, коли починають валити, що москалі – говно, а українці чудові. Дурість цілковита! Не розділити нікого. Київська Русь була. З шипами, бородами – для мене ці люди брати і сестри. Я – не націоналіст і не розумію, що відбувається. Українці для мене все одно росіяни. Коля правильно сказав: "Неможливо розділити те, що було закладено Богом",

– сказала Поргіна.

Вона додала, що в Донецьку нібито живе 70% росіян. Актриса відзначилася заявами про те, що на Сході України місцеві жителі "їли котів і вмирали від голоду", бо українські військові начебто не привозили їм продукти харчування.

На її думку, за війною на Донбасі стоїть Америка, яка "диктує свої умови" українській владі і президенту Порошенку. Водночас, Росія нібито навпаки підтримує український народ.

Поргіна також додала, що вони з чоловіком підтримують анексію Криму, бо він "завжди був російським", а Україні його просто подарували.

"Коли це сталося (анексія, – 24 Канал), мій онук ходив по кімнаті і кричав від щастя: "Крим – наш!" Він пишався цим, тому що глибоко знає історію – як його піднімали і скільки там загинуло людей в 1941 році. Катерина II, яка була німецької крові, звільнила Крим від турків. Потім Крим віддали Хрущову. Оскільки у нього була дружина українка, Крим був подарований Україні до складу, але тоді ніхто не припускав, що вона захоче відділитися. І там – знову ж – 70% росіян, 10% українців і 20% татар і мусульман. Що, розділити це на республіки? Як це зробити? Ніяк! Це був квітучий край. А до чого він був доведений? Вода подавалася дві години, електрика – годину", – заявила дружина Караченцова.

Хто такий Микола Караченцов?Російський актор, народний артист Росії. Помер 26 жовтня 2018 року, за день до свого 74-го дня народження. Знімався у фільмах "Собака на сіні", "Юнона і Авось", "Пригоди Електроніка", "І чорт з нами!", "Людина з бульвару Капуцинів" та інших. Загалом у його доробку близько сотні ролей у кіно. Відомий своєю проросійською позицією і підтримкою агресії Путіна. Зокрема, називав Крим "російською землею" і стверджував, що Україна з'явилася пізніше, ніж Росія.