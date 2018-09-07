Помер молодий американський репер Мак Міллер

У США 7 вересня знайшли мертвим репера Мак Міллера (справжнє ім'я Малкольм Джеймс Маккормік) у його власному будинку в долині Сан-Фернандо. Реп-виконавець був колишнім бойфрендом відомої американської співачки Аріани Гранде.

Про це повідомляє портал TMZ з посиланням на правоохоронні органи Каліфорнії.

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Поліцейські виявили тіло Міллера приблизно опівдні в його власному будинку в долині Сан-Фернандо. За попередньою версією, причиною смерті артиста стало "очевидне" передозування наркотиками.

Видання відзначає, що Міллер останнім часом страждав від наркотичної залежності, про яку стало відомо після його розлучення зі співачкою Аріаною Гранде.



Мак Міллер і Аріана Гранде під час своїх стосунків