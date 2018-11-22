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      Помер найстаріший з американських ветеранів, який пережив атаку на Перл-Харбор

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      Рей Чавес
      Рей Чавес / foxnews

      Американець Рей Чавес, який був найстарішим з ветеранів, що пережили японську атаку на військово-морську базу США Перл-Харбор, помер у середу у віці 106 років.

      Про це повідомило телеканал Fox News.

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      Зазначається, що чоловік помер у штаті Каліфорнія.

      У 1941 році Чавес служив квартирмейстером на кораблі ВМС США "Кондор".

      Одного разу він сказав, що жахіття, побачені ним у Перл-Харборі, залишили глибоку травму.

      Його прийомна дочка, зауважила, що "він ніколи не бачив себе особливим, аніж інші люди, з якими він служив".

      Він завжди казав: "Я не герой. Я просто зробив свою роботу",
      – заявила дочка Чавеса.

      Рей Чавес любив літературні книги та багато подорожував. Він провів 30 років на посаді землевпорядника у Каліфорнійському університеті Сан-Дієго, а потім керував власним ландшафтним проектом та бізнесом, до виходу на пенсію у 96 років.

      Що відомо про атаку на Перл-Харбор?7 грудня 1941 японська палубна авіація завдала удару по базі ВМС США Перл-Харбор на Гавайських островах. Внаслідок нападу було знищено або сильно пошкоджено 20 кораблів і 188 літаків, загинули 2403 людини, 1178 були поранені. Втрати Японії склали 29 літаків і п'ять малих підводних човнів. Наступного дня, 8 грудня, США оголосили війну Японії, вступивши у Другу світову війну.

      Теги: Новини США Втрати
      Джерело: 24 Канал
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