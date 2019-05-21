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      Помер один із провідників "Революції на граніті" Маркіян Іващишин

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      У Львові помер один із провідників "Революції на граніті" Маркіян Іващишин
      У Львові помер один із провідників "Революції на граніті" Маркіян Іващишин / Твоє Місто

      У Львові помер один з провідників "Революції на граніті" та засновник мистецького об’єднання "Дзига" Маркіян Іващишин.

      Про його смерть пишуть близькі, друзі та відомі львів’яни у соціальних мережах, висловлюючи слова співчуття.

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      Видання Zaхid.net. повідомляє, що Іващишину стало зле раптово, він впав на тротуарі, біля свого дому. Він помер через тромб, що обірвався. 

      Маркіян був одним з тих, завдяки яким Львів є Львовом. Біль. Співчуття друзям і близьким,
      – написав міський голова Львова Андрій Садовий.

      Поховають Маркіяна Іващишина на Личаківському кладовищі у Львові. Детальнішої інформації наразі немає. 

      Внесок Маркіяна Іващиниша у розвиток культури 

      Народився 6 вересня 1966 року у Львові. Навчався у Львівському політехнічному інституті, де створив осередок Студентського Братства. Як його учасник у жовтні 1990 року голодував із іншими студентами у Києві під час "Революції на граніті".

      Маркіян Іващишин був арт-продюсером низки мистецьких проектів та організатором музичних фестивалів, співтворцем "Львівської газети" та керівником радіопроекту "Ініціатива Niko FM", культурним, політичним та громадським діячем.

      Разом і колегами братства у 1993 році заснував перший мистецький центр у Львові – "Мистецьке об’єднання "Дзиґа". Відтоді культурне життя міста зосередилось у стінах "Дзиґи" на вулиці, що на вулиці Вірменській.

      Маркіян Іващишин у 2006 році також обирався депутатом міської ради Львова. 18 травня 2019 року з нагоди 30-річчя "Студентського братства" президент відзначив Маркіяна Іващишина орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

      Організатором та продюсером яких проектів він був?Маркін Іващишин організатором двох фестивалів"Вивих" (Львів), арт-продюсером проектів "Вогні великого міста","Новий Ноїв Ковчег", продюсером груп "Клуб Шанувальників Чаю","Мертвий Півень","Dzyga Jazz Quintet", ранніх проектів "Океану Ельзи" та Руслани (“Дзвінкий Вітер"), організатором фестивалю "Проект Є" "Слухай українське", "Гранди Мистецтва", "Метро Jazz", "Флюгери Львова", "Jazz Bez", одним із засновників культурологічного журналу "Четвер".

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      Теги: Новини культури Новини України Новини політики Новини Львова Втрати
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