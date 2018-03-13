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Помер Олег Граф – відомий російський актор

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Помер Олег Граф
Помер Олег Граф / Кадр із фільму

Російський актор Олег Граф помер 12 березня у Москві, йому було 49 років. Причина смерті – наразі не повідомляється. Актор відомий глядачам за ролями у багатьох російських серіалах та фільмах.

Про смерть Олега Графа повідомляє агенція НСН. Причину смерті поки не повідомили. Одна російські ЗМІ пишуть, що причиною смерті актора могло стало онкологічне захворювання.

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Актор народився 12 липня 1968 року. Він закінчив в 1991 році театральну студію при Кримському українському театрі драми та музичної комедії. Через розвал СРСР, важкого економічного і політичного становища в країні, з акторської професії Олег був змушений піти.

Помер Олег Граф: ймовірна причина смерті – онкологічне захворювання
Помер Олег Граф: ймовірна причина смерті – онкологічне захворювання

У 2004 році Олег Граф, закінчивши Московський державний університет сервісу, отримав нову спеціальність – психолог. У 2013 році Олег повернувся в акторську професію, вступивши до Московського державного університету культури і мистецтв.

Олег Граф був зайнятий в постановках Театру на Бутирці. Як режисер Олег Граф поставив на сцені Театру на Бутирці спектаклі: "Про неслухняне зайченя", "Олімпіада", "Вихованка".

Помер Олег Граф – російський актор
Помер Олег Граф – російський актор

З 2013 року Олег Граф активно знімався в кіно, виконуючи в основному ролі другого плану. Його героями нерідко ставали лікарі, бухгалтери, експерти-криміналісти. Серед найбільш відомих робіт: Едуард Рогов у фільмі "Дело врачей", патологоанатом Вілен Усов в серіалі "Пятая стража", Віктор в серіалі "Психологини".

Про дату і місце прощання з актором буде повідомлено пізніше.

Теги: Новини Росії Новини України LifeStyle Кіно Новини культури Втрати
Джерело: 24 Канал
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