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Помер Олег Табаков – російський актор і режисер

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Олег Табаков помер
Олег Табаков помер / rusjev.net

Олег Табаков, російський актор і режисер, народний артист СРСР помер у понеділок, 12 березня. Йому було 82 роки.

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на прес-службу МХТ ім. Чехова і "Табакерки".

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Останні кілька місяців артист перебував у лікарні. Табакова госпіталізували 27 листопада 2017 року. Тоді повідомляли, що він був у реанімації. Вистави з участю актора скасували.

Спершу була інформація, що в Табакова пневмонія і він скоро одужає. Однак потім стан його здоров'я погіршився. Його підключили до апарату штучного дихання, він не міг говорити, зберігаючи при цьому орієнтацію в просторі і часі. Більшу частину часу в лікарні Табаков проводив у стані штучної коми. 30 січня в ЗМІ з'явилася інформація, що в артиста почалися судоми і, ймовірно, відмовляє головний мозок. 12 березня Олег Табаков помер, артиста відключили від апарату життєзабезпечення.

Хто такий Олег Табаков? Засновник, художній керівник театру під керівництвом Олега Табакова ("Табакерка"), удостоєний звання Народний артист СРСР, є лауреатом Державних премій СРСР (1967) і Росії (1997). Відомий ролями в картинах "Сімнадцять миттєвостей весни", "Д'Артаньян і три мушкетери", "Москва сльозам не вірить" і інших.

Теги: Новини Росії LifeStyle Кіно Новини культури Втрати
Джерело: 24 Канал
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