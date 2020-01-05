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      Помер онколог Андрій Павленко: він два роки боровся з раком і розповідав усе у відеощоденнику

      712 Читать новость на русском
      Андрій Павленко / Соцмережі

      Уранці 5 січня в Росії помер відомий онколог Андрій Павленко. У 2018 році він захворів на рак шлунку. Після цього він почав вести подкаст і відеощоденник, де розповідав про лікування онкологічних захворювань в Росії та про те, як бореться з хворобою.

      Про смерть Андрія Павленка повідомила його дружина Анна у фейсбуці. Перед цим лікар записав відеозвернення, в якому подякував усім за підтримку.

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      Відеозвернення Андрія Павленка перед смертю 

      Крім того, він написав прощальний лист, в якому закликав хворих на онкологію не здаватися та вірити в шанси на одужання, пише "Настоящее время".

      Мій життєвий шлях завершується! На жаль, моя хвороба виявилася підступнішою та її розвиток за останні 2 місяці не залишив мені шансів! Але я хотів би зараз попередити всіх, хто перебуває на етапі лікування – не опускайте руки! Статистика – річ уперта, і у вас навіть з моїм діагнозом є шанси на одужання! Просто повірте в це! Мені просто не пощастило,
      – написав він.

      Андрій Павленко є одним із найуспішніших онкологів-хірургів Росії. Навіть після того, як дізнався про хворобу, він продовжував працювати. Андрій Павленко працював у Клініці високих медичних технологій імені Пирогова в Санкт-Петербурзі.

      Видання "Такі справи", де він публікував свій відеоблог, заснувало грант імені Андрія Павленко для журналістів, фотографів і документалістів, які розповідають про боротьбу людей з онкологічними захворюваннями. Гроші для гранту збирають на сайті Patreon. Половину зібраної суми будуть перераховувати сім'ї Павленка, іншу половину розподілить грантовий комітет.

      До слова, нещодавно у Росії померла відомий театральний режисер Галина Волчек, зокрема вона була художнім керівником театру "Современник". Прощання з нею відбулося 29 грудня в Москві.

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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Втрати Онкозахворювання Здоров'я Новини Здоров'я Новини Росії
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