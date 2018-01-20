Помер Поль Бокюз – відомий шеф-кухар та творець нової французької кухні

Французький кухар Поль Бокюз, який вважається творцем нової французької кухні, помер 20 січня. Йому був 91 рік.

Поль Бокюз був єдиним французьким шеф-кухарем, яким Michelin присуджував три зірки протягом більш як сорока років. У 1975 році він був нагороджений орденом Почесного легіону.

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"Месьє Поль був Францією", – заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кухарі по всій Франції "плачуть на своїх кухнях".

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 20 января 2018 г.

Нову французьку кухню, про яку критики стали писати в 1960-х роках, відрізняє прагнення до простоти страви, використання сезонних продуктів, а також увагу до сервірування. Напрямок став одним з найвпливовіших у світовій кухні; Бокюз вважається одним з головних його представників.

Поль Бокюз заснував світовий чемпіонат серед шеф-кухарів "Золотий Бокюз" (Bocuse d'Or), який проходить раз на два роки і вважається одним з найпрестижніших кулінарних конкурсів в світі.



Помер Поль Бокюз – знаменитий французький кухар