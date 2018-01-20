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Помер Поль Бокюз – відомий шеф-кухар та творець нової французької кухні

18:02, сьогодні 379 Читать новость на русском
Помер Поль Бокюз
Помер Поль Бокюз / gettyimages

Французький кухар Поль Бокюз, який вважається творцем нової французької кухні, помер 20 січня. Йому був 91 рік.

Поль Бокюз був єдиним французьким шеф-кухарем, яким Michelin присуджував три зірки протягом більш як сорока років. У 1975 році він був нагороджений орденом Почесного легіону.

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"Месьє Поль був Францією", – заявив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кухарі по всій Франції "плачуть на своїх кухнях".

Нову французьку кухню, про яку критики стали писати в 1960-х роках, відрізняє прагнення до простоти страви, використання сезонних продуктів, а також увагу до сервірування. Напрямок став одним з найвпливовіших у світовій кухні; Бокюз вважається одним з головних його представників.

Поль Бокюз заснував світовий чемпіонат серед шеф-кухарів "Золотий Бокюз" (Bocuse d'Or), який проходить раз на два роки і вважається одним з найпрестижніших кулінарних конкурсів в світі.

Помер Поль Бокюз – знаменитий французький кухар
Помер Поль Бокюз – знаменитий французький кухар

Теги: LifeStyle Втрати Франція
Джерело: 24 Канал
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