Помер президент найбільшого фестивалю коміксів Джон Роджерс

У суботу, 10 листопада, помер президент найбільшого міжнародного фестивалю коміксів Comic-Con Джон Роджерс у віці 58-ти років.

Про це повідомили на офіційному акаунті Comic-Con в Twitter.

Читайте також: Померла відома українська актриса Юлія Волчкова

Відомо, що причиною смерті президента Comac-Con Роджерса став рак мозку.

It is with profound sadness that we announce the passing of John Rogers, President of Comic-Con.



John died on Saturday, November 10, 2018 as a result of complications from glioblastoma, an aggressive form of brain cancer. pic.twitter.com/qQnLsCvIjH — San Diego Comic-Con (@Comic_Con) 10 листопада 2018 р.

Джон Роджерс був незмінним президентом фестивалю 32 роки. Завдяки йому щороку збільшувалася кількість шанувальників фестивалю, який став найбільшим та найпрестижнішим фестивалів такого роду у світі.

У нього залишилися дружина, сестра і брат. Замість квітів родина запропонувала зробити пожертви Американській асоціації пухлин головного мозку або Американському союзу цивільних свобод,

– сказано в повідомленні.

John Rogers is survived by his wife Janet Tait, sister Barbara, and his brother David. In lieu of flowers the family suggests donations to The American Brain Tumor Association or the American Civil Liberties Union. — San Diego Comic-Con (@Comic_Con) 10 листопада 2018 р.

Шанувальники фестивалю коміксів з великим жалем відреагували на новину про смерть Роджерса, зазначивши, що його любов до справи була безмежною. Деякі навіть заговорили про відкриття залу в честь президента в музеї фестивалю.

Що відомо про Comic-Con?Це міжнародна щорічна виставка коміксів, що проходить у місті Сан-Дієго (США) вже майже 50 років. Також фестиваль також включає в себе елементи, пов'язані з телесеріалами, аніме і відеоіграми. За роки свого існування вона зуміла знайти шанувальників і послідовників по всьому світу.