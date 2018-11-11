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      Помер президент найбільшого фестивалю коміксів Джон Роджерс

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      Помер президент найбільшого фестивалю коміксів Comic-Con Джон Роджерс
      Помер президент найбільшого фестивалю коміксів Comic-Con Джон Роджерс / Фото з соцмережі

      У суботу, 10 листопада, помер президент найбільшого міжнародного фестивалю коміксів Comic-Con Джон Роджерс у віці 58-ти років.

      Про це повідомили на офіційному акаунті Comic-Con в Twitter.

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      Відомо, що причиною смерті президента Comac-Con Роджерса став рак мозку.

      Джон Роджерс був незмінним президентом фестивалю 32 роки. Завдяки йому щороку збільшувалася кількість шанувальників фестивалю, який став найбільшим та найпрестижнішим фестивалів такого роду у світі.

      У нього залишилися дружина, сестра і брат. Замість квітів родина запропонувала зробити пожертви Американській асоціації пухлин головного мозку або Американському союзу цивільних свобод,
      – сказано в повідомленні.

      Шанувальники фестивалю коміксів з великим жалем відреагували на новину про смерть Роджерса, зазначивши, що його любов до справи була безмежною. Деякі навіть заговорили про відкриття залу в честь президента в музеї фестивалю.

      Що відомо про Comic-Con?Це міжнародна щорічна виставка коміксів, що проходить у місті Сан-Дієго (США) вже майже 50 років. Також фестиваль також включає в себе елементи, пов'язані з телесеріалами, аніме і відеоіграми. За роки свого існування вона зуміла знайти шанувальників і послідовників по всьому світу. 

      Теги: LifeStyle Новини культури Втрати Новини США
      Джерело: 24 канал
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