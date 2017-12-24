Помер радіоведучий Люкс ФМ Олег Мосесов
На 43-му році життя помер ведучий радіо Люкс ФМ Олег Мосесов, більш відомий за псевдонімом Олег Середа.
Про це у своєму Twitter написав програмний директор ТРК "Люкс" Михайло Безпалько.
На сторінці Мосесова у Facebook його друзі публікують спогади та слова співчуття.
Помер Олег Мосесов
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Олег Мосесов був професійним діджеєм з багаторічним досвідом роботи. В ефірі "Радіо Люкс" його знали як Олег Середа.
Згодом батько Олега у коментарі ZAXID.net повідомив, що у його сина стався інфаркт.
"Вночі Олег повертався додому після корпоративної вечірки, на якій працював ведучим. Ще похвалився, що дуже вдало відпрацював. Але до дому не доїхав – дорогою у нього стався інфаркт", – розповів Ігор Мосесов.
У чоловіка залишилась дружина та троє неповнолітніх синів.
Редакція 24tv.ua висловлює щирі співчуття рідним та близьким колеги.
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