Помер радіоведучий Люкс ФМ Олег Мосесов

На 43-му році життя помер ведучий радіо Люкс ФМ Олег Мосесов, більш відомий за псевдонімом Олег Середа.

Про це у своєму Twitter написав програмний директор ТРК "Люкс" Михайло Безпалько.

Сьогодні помер наш Олег Мосесов (в ефірі Олег Середа) — Mykhailo Bezpalko (@BezpalkoMichael) 24 грудня 2017 р.

На сторінці Мосесова у Facebook його друзі публікують спогади та слова співчуття.





Помер Олег Мосесов

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Олег Мосесов був професійним діджеєм з багаторічним досвідом роботи. В ефірі "Радіо Люкс" його знали як Олег Середа.

Згодом батько Олега у коментарі ZAXID.net повідомив, що у його сина стався інфаркт.

"Вночі Олег повертався додому після корпоративної вечірки, на якій працював ведучим. Ще похвалився, що дуже вдало відпрацював. Але до дому не доїхав – дорогою у нього стався інфаркт", – розповів Ігор Мосесов.

У чоловіка залишилась дружина та троє неповнолітніх синів.

Редакція 24tv.ua висловлює щирі співчуття рідним та близьким колеги.