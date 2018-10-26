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      Помер російський актор Микола Караченцов

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      Помер російський актор Микола Караченцов
      Помер російський актор Микола Караченцов / Фото з відкритих джерел

      Відомий російський та радянський актор Микола Караченцов помер на 74 році життя. Актор помер в п'ятницю, 26 жовтня, в Москві за день до свого дня народження.

      Про це повідомив його син Андрій Караченцов інформаційному агентству ТАРС.

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      "Так, ми підтверджуємо. Це сталося в реанімації 62-ї лікарні в Москві, за десять хвилин дев'ята ранку", – прокоментував чоловік смерть батька.

      Інформацію також підтвердила і дружина актора Людмила Поргіна. Жінка зазначила, що наразі займеться питаннями похорону і прощання з Караченцовим. Смерть актора прокоментували і в театрі "Ленком", у якому він працював.

      Про причину смерті наразі нічого не повідомляють, однак у 2017 році дружина Караченцова повідомила, що в актора діагностували неоперабельну ракову пухлину у лівій легені. Тоді подружжя їздило на обстеження до Німеччини, а медики заявляли, що у Караченцова "просто запалення".


      Помер актор Микола Караченцов (архівне фото)

      Варто нагадати, що у 2005 році артист потрапив в автомобільну аварію, в результаті якої отримав важку черепно-мозкову травму. Тоді він не впорався з керуванням автомобілем, коли намагався різко загальмувати. Після цього актор більше не повертався на сцену.

      У 2017 році Микола Караченцов потрапив у ще одну ДТП у Підмосков'ї при зіткненні двох автівок. В момент аварії він сидів на пасажирському сидінні, а з актором перебували його родичка та медсестра. Всіх трьох екстрено госпіталізували з черепно-мозковими травмами.

      Що відомого про актора Миколу Караченцова?

      Російський та радянський актор, а також народний артист Росії займався творчою діяльністю майже 40 років працював в Московському державному театрі "Ленком". З 1967 року по 2005 Микола Караченцов взяв участь у кількох десятках постановок та фільмів, найвідоміші з яких "Старший син", "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Білі роси", "Трест, який лопнув" та "Людина з бульвару Капуцинів".

      В Миколи Караченцова залишились дружина, син і троє внуків.

      Теги: LifeStyle Новини Росії Україна – Росія Новини культури Микола Караченцов Втрати
      Джерело: 24 Канал
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