Помер сенатор Лугар – автор проекту із утилізації ядерної зброї у пострадянських країнах

На 88 році життя помер американський екс-сенатор від штату Індіана – республіканець Річард Лугар. Причиною смерті стало ускладнення старої хвороби, на яку страждав політик – хронічна полінейропатія, яка вражає периферійну нервову систему.

Річард Лугар разом із іншим сенатором – демократом Семом Нанною – створив програму для країн колишнього Радянського Союзу із утилізації ядерної зброї. Називалась вона "Програма спільного зменшення загрози", або скорочено "Програма Нанна-Лугара".

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Була ще й третя – офіційна – назва "Акт 1991 року про скорочення радянської ядерної загрози". Бо у США тоді остерігались, що ядерна зброя з екс-союзних країн потрапить до рук терористів. Так Штати почали надавати допомогу країнам СНД, зокрема Україні, Білорусі, Казахстану, із утилізації знятої з озброєння ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї.

Для цього у 1992 році Конгрес США виділив 400 мільйонів доларів. Пізніше гроші на ядерне роззброєння стали надавати щорічно. До 2012 року американська влада витратила на це 8,8 мільярда доларів.

Лугар був поважним американським політиком. У 1996 році навіть балотувався у президенти США. Пізніше став Головою комітету сенату США із закордонних справ.

Відомим сенатор був і своїм міцним здоров'ям. У свої 70 років він щотижня пробігав 25 кілометрів.



Річард Лугар // NPR