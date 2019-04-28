23:47
28 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Помер сенатор Лугар – автор проекту із утилізації ядерної зброї у пострадянських країнах

      207 Читать новость на русском
      Річард Лугар
      Річард Лугар / Getty Images

      На 88 році життя помер американський екс-сенатор від штату Індіана – республіканець Річард Лугар. Причиною смерті стало ускладнення старої хвороби, на яку страждав політик – хронічна полінейропатія, яка вражає периферійну нервову систему.

      Річард Лугар разом із іншим сенатором – демократом Семом Нанною – створив програму для країн колишнього Радянського Союзу із утилізації ядерної зброї. Називалась вона "Програма спільного зменшення загрози", або скорочено "Програма Нанна-Лугара".

      Читайте також: Екс-очільник ФСБ Ковальов помер у Росії: він був палким противником США та тероризму

      Була ще й третя – офіційна – назва "Акт 1991 року про скорочення радянської ядерної загрози". Бо у США тоді остерігались, що ядерна зброя з екс-союзних країн потрапить до рук терористів. Так Штати почали надавати допомогу країнам СНД, зокрема Україні, Білорусі, Казахстану, із утилізації знятої з озброєння ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї. 

      Для цього у 1992 році Конгрес США виділив 400 мільйонів доларів. Пізніше гроші на ядерне роззброєння стали надавати щорічно. До 2012 року американська влада витратила на це 8,8 мільярда доларів. 

      Лугар був поважним американським політиком. У 1996 році навіть балотувався у президенти США. Пізніше став Головою комітету сенату США із закордонних справ.

      Відомим сенатор був і своїм міцним здоров'ям. У свої 70 років він щотижня пробігав 25 кілометрів. 


      Річард Лугар // NPR

      blog_ava
      В Україні зупинять видачу біометричних паспортів: названо дати
      сьогодні
      6916
      Теги: Новини політики Новини США Втрати
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 839
      Головні новини 28 квітня: Смертельний вибух у Києві, великодня ескалація на Донбасі
      сьогодні , 22:01 Головні новини 28 квітня: Смертельний вибух у Києві, великодня ескалація на Донбасі
      866
      Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      сьогодні , 21:00 Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      Віталій Шабунін 832
      Кого має посадити Зеленський, щоб це не виглядало політичним переслідуванням
      сьогодні , 20:00 Кого має посадити Зеленський, щоб це не виглядало політичним переслідуванням
      Дмитро Гнап 1857
      Яким буде президентство Зеленського та коли зменшаться тарифи на газ, – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Яким буде президентство Зеленського та коли зменшаться тарифи на газ, – топ-5 відео тижня
      591
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук