Помер Сергій Дерепа: біографія спортивного коментатора

26 січня помер відомий український коментатор Сергій Дерепа, якому було 63 роки. Причиною смерті став обрив тромбу.

Біографія Сергія Дерепи

Сергій Дерепа народився в 1955 році. У дитинстві він захоплювався футболом і займався у спецгрупі київського "Динамо".

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Вищу освіту він здобув на російському відділенні філологічного факультету Київського державного університету імені Тараса. Шевченка.

Свою кар'єру розпочав в спортивній редакції УТ-1 (тепер – UA: Перший) 1 лютого 1980 року. Тоді він коментував літню Олімпіаду-1980, що проходила у Москві.

Він висвітлював спортивні події з різних куточків світу понад 30 років. Коментував футбольні, хокейні матчі, змагання з баскетболу, регбі, важкої атлетики. Був автором та ведучим численних спортивних, телевізійних та радіопрограм.

Я не вважаю себе генієм коментування. Але я також і не долар, щоб усім подобатися. Нема такого коментатора, який би усім подобався. Нема і не може бути,

– говорив він.

Дерепа – почесний працівник національного телебачення України, заслужений журналіст України, володар премії "Золотий мікрофон" 2000 року. Він першим з футбольних коментаторів отримав нагороду Федерації футболу України "За вагомий внесок у розвиток українського футболу".

В останні роки життя Сергій Дерепа хворів, а 26 січня помер.

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Журналіст був великою легендою українського телекоментаторського цеху. Любителі футболу та багатьох інших видів спорту виросли на його коментарях на Першому національному телеканалі. Деякі з його ляпів стали крилатими фразами. Проте, не всім подобалась така його манера коментування, тому він не раз піддавався критиці.

Ляпи Сергія Дерепи:

"Рахунок матчу 3:1. Глядачі вже побачили 3 голи в першому таймі і 2 в другому";

"Цього разу без порушення правил Олег Лужний виносить за межі поля Роберто Карлоса";

"Шовковський отримує пас від свого друга по життю - Владислава Ващука. До речі, вони жонаті";

"Але незважаючи нi на що, оркестр увесь матч награвав похоронний марш Мендельсона";

"Чомусь на цьому чемпiонатi Европи всiх футболiстiв виносять iз поля ногами вперед".