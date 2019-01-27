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      Помер Сергій Дерепа: біографія спортивного коментатора

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      Помер Сергій Дерепа - біографія спортивного коментатора Сергія Дерепи
      Біографія Сергія Дерепи

      26 січня помер відомий український коментатор Сергій Дерепа, якому було 63 роки. Причиною смерті став обрив тромбу.

      Біографія Сергія Дерепи

      Сергій Дерепа народився в 1955 році. У дитинстві він захоплювався футболом і займався у спецгрупі київського "Динамо".

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      Вищу освіту він здобув на російському відділенні філологічного факультету Київського державного університету імені Тараса. Шевченка.

      Свою кар'єру розпочав в спортивній редакції УТ-1 (тепер – UA: Перший) 1 лютого 1980 року. Тоді він коментував літню Олімпіаду-1980, що проходила у Москві. 

      Він висвітлював спортивні події з різних куточків світу понад 30 років. Коментував футбольні, хокейні матчі, змагання з баскетболу, регбі, важкої атлетики. Був автором та ведучим численних спортивних, телевізійних та радіопрограм.

      Я не вважаю себе генієм коментування. Але я також і не долар, щоб усім подобатися. Нема такого коментатора, який би усім подобався. Нема і не може бути,
      – говорив він.

      Дерепа – почесний працівник національного телебачення України, заслужений журналіст України, володар премії "Золотий мікрофон" 2000 року. Він першим з футбольних коментаторів отримав нагороду Федерації футболу України "За вагомий внесок у розвиток українського футболу".

      В останні роки життя Сергій Дерепа хворів, а 26 січня помер.

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      Журналіст був великою легендою українського телекоментаторського цеху. Любителі футболу та багатьох інших видів спорту виросли на його коментарях на Першому національному телеканалі. Деякі з його ляпів стали крилатими фразами. Проте, не всім подобалась така його манера коментування, тому він не раз піддавався критиці.

      Ляпи Сергія Дерепи: 

      "Рахунок матчу 3:1. Глядачі вже побачили 3 голи в першому таймі і 2 в другому";

      "Цього разу без порушення правил Олег Лужний виносить за межі поля Роберто Карлоса";

      "Шовковський отримує пас від свого друга по життю - Владислава Ващука. До речі, вони жонаті";

      "Але незважаючи нi на що, оркестр увесь матч награвав похоронний марш Мендельсона";

      "Чомусь на цьому чемпiонатi Европи всiх футболiстiв виносять iз поля ногами вперед".

      Теги: Новини України Публікації Статті Втрати Спорт
      Джерело: 24 Канал
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