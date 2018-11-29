Помер ще один легендарний гравець "Динамо" Віктор Матвієнко

У четвер, 29 листопада, у віці 70 років з життя пішов Віктор Матвієнко – легендарний захисник київського "Динамо", 4-разовий чемпіон СРСР, володар Кубку СРСР, Кубку Кубків та Суперкубку УЄФА. Зі збірною СРСР він здобував срібні медалі Євро-1972 та бронзові на Олімпіаді-1976.

Віктор Матвієнко народився у 1948 році у Запоріжжі. За "Динамо" захиснику вдалося дебютувати в 1970 році. Від вболівальників отримав прізвисько "Мотя". Всього, в якості гравця, він чотири рази ставав чемпіоном СРСР і тричі - срібним призером. Також, разом з "Динамо", вигравав Кубок СРСР, Кубок володарів Кубків і Суперкубок УЄФА.

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Кар'єру гравця він завершив досить рано – в 30 років. Після "Динамо" Віктор Антонович провів сезон за "Дніпро". Незважаючи на наявність пропозицій від інших клубів, в тому числі і з Москви, переїжджати куди-небудь він не збирався.

Перейшовши на тренерську роботу, Матвієнко працював з польською "Орлентою" і молдавським "Тилігулом", а в Україні - з рівненським "Авангардом", хмельницьким "Поділлям", чернівецькою "Буковиною" та "Торпедо" з рідного Запоріжжя.

Про час та місце прощання з Віктором Матвієнком буде повідомлено окремо.