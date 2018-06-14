Помер Станіслав Говорухін: біографія російського режисера, який активно підтримував Путіна

Помер Станіслав Говорухін – відомий російський сценарист та режисер. Він пішов з життя на 83 році після важкої і тривалої хвороби. Ким був режисер – читайте далі.

Деякі ЗМІ повідомили про смерть режисера ще 13 червня, проте прес-секретар Говорухіна спростувала цю інформацію. А вже вранці 14 червня офіційно підтвердили, що Говорухін помер.

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Біографія

Станіслав Говорухін народився 29 березня 1936 року у місті Березники Свердловської області (нині – територія Пермського краю, Росія).

У 1958 році закінчив геологічний факультет і навіть працював геологом, але через деякий час почав працювати редактором і асистентом режисера на Казанській студії телебачення.

Після цього у 1966 році (за іншими даними – в 1967 році) з відзнакою закінчив режисерський факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії.

Після отримання диплома і до 1987 року працював асистентом режисера, режисером, кінорежисером-постановником художньої кінематографії вищої категорії на "Одеської кіностудії художніх фільмів".

Творчість і фільми

Станіслав Говорухін був народним артистом Росії, сценаристом та режисером фільмів.

Він зняв безліч художніх, художньо-публіцистичних та публіцистичних фільмів. Серед найвідоміших режисерських робіт Говорухіна: "Вертикаль" (1967), "Місце зустрічі змінити не можна" (1979), "Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна" (1981), "Десять негренят" (1987), "Ворошиловський стрілок" (1999), "Благословіть жінку" (2003), "Пасажирка" (2009), "Weekend" (2013), "Кінець прекрасної епохи" (2015) та інші.

Кадр з фільму "Місце зустрічі змінити не можна"

Також він написав понад двадцять сценаріїв до фільмів, серед яких "Контрабанда" (1974), "Пірати XX століття" (1979), "Вторгнення" (1980), "В пошуках капітана Гранта" (1985), "Таємниці мадам Вонг" (1986 ), а також кілька книг.

Крім того, Говорухін сам знімався у кіно, на його рахунку кілька кіноролей.

Особисте життя

Його перша дружина Юнона Карева – театральна актриса та педагог. Пара виховувала сина Сергія, який теж зробив кар’єру у режисурі. Син Говорухіна помер у віці 50 років від інсульту.

Друга дружина – Галина Говорухіна, працювала монтажером "Одеської кіностудії".

Політичні погляди

Говорухін брав активну участь у політичному житті та був членом партії "Єдина Росія". У 2000 році навіть був кандидатом в президенти Росії.

Станіслав Говорухін та Володимир Путін

Згодом він зайняв чітку антиукраїнську позицію – 11 березня 2014 року Говорухін був одним з перших, хто підписав відкрите звернення діячів культури Росії на підтримку політики Володимира Путіна в Україну і в Криму.

"Крим можна повернути тільки разом з Україною... Найкраще з того, що ми можемо придумати: зробити все, щоб Україна збереглася в загальному економічному, релігійному, культурно-історичному просторі з Росією. Суверенітети можна потерпіти, відсутність спільної історичної долі – ні", – йшлося у листі Говорухіна до українських ЗМІ.