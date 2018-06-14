14:36
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Помер Станіслав Говорухін: біографія російського режисера, який активно підтримував Путіна

1022 Читать новость на русском
Помер Станіслав Говорухін: біографія, фільми та особисте життя режисера
Помер Станіслав Говорухін: біографія, фільми та особисте життя режисера / ria.ru

Помер Станіслав Говорухін – відомий російський сценарист та режисер. Він пішов з життя на 83 році після важкої і тривалої хвороби. Ким був режисер – читайте далі.

Деякі ЗМІ повідомили про смерть режисера ще 13 червня, проте прес-секретар Говорухіна спростувала цю інформацію. А вже вранці 14 червня офіційно підтвердили, що Говорухін помер.

Читайте також: Помер радянський актор Ігор Лях – зірка фільму "Любов і голуби"

Біографія

Станіслав Говорухін народився 29 березня 1936 року у місті Березники Свердловської області (нині – територія Пермського краю, Росія).

У 1958 році закінчив геологічний факультет і навіть працював геологом, але через деякий час почав працювати редактором і асистентом режисера на Казанській студії телебачення.

Після цього у 1966 році (за іншими даними – в 1967 році) з відзнакою закінчив режисерський факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії.

Після отримання диплома і до 1987 року працював асистентом режисера, режисером, кінорежисером-постановником художньої кінематографії вищої категорії на "Одеської кіностудії художніх фільмів".

Творчість і фільми

Станіслав Говорухін був народним артистом Росії, сценаристом та режисером фільмів.

Він зняв безліч художніх, художньо-публіцистичних та публіцистичних фільмів. Серед найвідоміших режисерських робіт Говорухіна: "Вертикаль" (1967), "Місце зустрічі змінити не можна" (1979), "Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна" (1981), "Десять негренят" (1987), "Ворошиловський стрілок" (1999), "Благословіть жінку" (2003), "Пасажирка" (2009), "Weekend" (2013), "Кінець прекрасної епохи" (2015) та інші.

Кадр з фільму "Місце зустрічі змінити не можна"

Також він написав понад двадцять сценаріїв до фільмів, серед яких "Контрабанда" (1974), "Пірати XX століття" (1979), "Вторгнення" (1980), "В пошуках капітана Гранта" (1985), "Таємниці мадам Вонг" (1986 ), а також кілька книг.

Крім того, Говорухін сам знімався у кіно, на його рахунку кілька кіноролей.

Особисте життя

Його перша дружина Юнона Карева – театральна актриса та педагог. Пара виховувала сина Сергія, який теж зробив кар’єру у режисурі. Син Говорухіна помер у віці 50 років від інсульту.

Друга дружина – Галина Говорухіна, працювала монтажером "Одеської кіностудії".

Політичні погляди

Говорухін брав активну участь у політичному житті та був членом партії "Єдина Росія". У 2000 році навіть був кандидатом в президенти Росії.

Станіслав Говорухін та Володимир Путін

Згодом він зайняв чітку антиукраїнську позицію – 11 березня 2014 року Говорухін був одним з перших, хто підписав відкрите звернення діячів культури Росії на підтримку політики Володимира Путіна в Україну і в Криму.

"Крим можна повернути тільки разом з Україною... Найкраще з того, що ми можемо придумати: зробити все, щоб Україна збереглася в загальному економічному, релігійному, культурно-історичному просторі з Росією. Суверенітети можна потерпіти, відсутність спільної історичної долі – ні", – йшлося у листі Говорухіна до українських ЗМІ.

Теги: LifeStyle Кіно Новини Росії Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 507
ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
сьогодні, 11:04 ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
555
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
сьогодні, 10:00 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 1801
День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
сьогодні, 08:48 День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
Злой Одессит 2113
Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
13 червня, 22:01 Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
Наталія Заболотна 580
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук