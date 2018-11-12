Помер творець Marvel Стен Лі 12 листопада 2018 року. Легендарний художник, продюсер, режисер, письменник і одна із найвідоміших фігур в Голлівуді помер на 96 році життя. Причини смерті поки з'ясовуються, проте фанати не можуть повірити у відхід справжньої легенди у Всесвіті світі Marvel Comics.

Біографія Стена Лі: що про нього відомо

Знаменитий Стен Лі (Стенлі Мартін Лібер) народився і зростав в незаможній сім’ї єврейських батьків-іммігрантів румунського походження в Нью-Йорку. У нього був єдиний брат Ларрі, з яким у підлітковому віці та з батьками переїхав на Форт-Вашингтон авеню.

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Стен Лі в дитинстві / IMDb

З юних років Лі намагався багато працювати, щоб мати не лише хороший заробіток, а й мати знання з абсолютно різних сфер: від журналістики до продажів сандвічів і підписок на ЗМІ. У 1942 році його призвали до армії США, в складі якої брав участь у війні і прослужив до жовтня 1945 року.



Стен Лі в лавах армії США / IMDb

Відомі у люди у житті Стена Лі

Культовий діяч Голлівуду досягнув успіху не лише завдяки власній наполегливості, а й за допомогою відомих на той час людей: Роббі Соломона, який був дядьком Стена), редактора Timely Comics Джо Саймона, видавеця коміксів Мартіна Гудмана, який згодом одружився на кузині Стена – Джин. Саме Мартін у 1939 році запропонував 17-річному Лі взяти участь в починаючому видавництві коміксів Timely Comics. Той погодився і став не лише автором знаменитих персонажів-супергероїв, а й одним з редакторів у видавництві.

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І Мартін Гудмен не прогадав, коли взяв на роботу початківця-художника. Після перших кількох комікс-персонажів, які створили інші митці (Карл Бургос та Білл Еверотт), роботи Стена мали приголомшливий успіх. Перший комікс Стена Лі опублікували в 1941 році. Так світ дізнався про "Капітана Америку".



Світ дізнався про "Капітана Америку" з коміксів Marvel / Marvel Comics

Після кількох років у лавах армії, Стен Лі повернувся до роботи та у співпраці з іншими працівниками видавництва (найвідоміші – Джек Кірбі і Стів Дітко) створив такі імениті постаті як "Людина-павук", "Залізна людина", "Халк", "Фантастична четвірка" і "Люди Ікс".

Як з'явився Marvel

Згодом видавництво пройшло ребрединг і змінило своє ім’я на Atlas Comics, а вже у 1961 році компанія заявила себе на світовому ринку як Marvel Comics з першим коміксом "Amazing Adventures" #3 ("Дивовижні пригоди"). За останні 57 років видавництво мало чимало успіхів та поразок, адже страшенна конкуренція серед популярних тоді коміксів змушувала кожного видавця грати на випередження.

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За час президенства в компанії Marvel Comics, Стен Лі створив не один десяток культових персонажів, яких неодноразово екранізували на великих екранах, видавали про них різні інтерпретації коміксів та книг. В кінці серпня 2009 року компанія The Walt Disney Company оголосила про покупку Marvel і ціна угоди склала понад 4 мільярдів доларів.



Геніальний творець Marvel Comics Стен Лі / IMDb

Особисте життя Стена Лі

Професійне життя покійного Стена Лі вражає всіх кіноманів і великою підтримкою протягом всієї творчості була його кохана дружина Джоан Клейтон Букок. З нею художник одружився у 1947 році і вже через чотири роки на світ з’явилась їхня донька Джоан Селія. У 1953 році народився син Ян, який помер через три дні після пологів. Кохана дружина Стена Лі проживала з ним у Західному Голлівуді до кінця своїх днів, – вона померла в липні 2017 року. Пара прожила 69 років у спільному шлюбі.



Стен Лі і його дружина Джоан Клейтон / IMDb

На початку 2010-х у Стена Лі почало погіршуватись здоров’я і вже через 2 роки він переніс складну операцію, – йому вживили кардіостимулятор. На початку 2016 року письменник зізнався в значному погіршенні зору, через що він втратив можливість читати і писати, однак продовжував брати участь в камео-ролях у фільмах Marvel. В лютому 2018 року чоловіка госпіталізували в Лос-Анджелесі через ймовірні проблеми із серцевою активністю та диханням.

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12 листопада 2018 року Стен Лі помер у медичному центрі Седарс-Синай у Лос-Анджелесі, куди його швидкою доставили з дому.