Помер Стів Дітко – аніматор українського походження, який створив "Людину-павука"
У США на 91-му році життя помер один із творців персонажів "Людини-павука" та "Доктора Стренджа" – американський художник з українським корінням Стів Дітко.
Як повідомляє видання The Hollywood Reporter з посиланням на департамент поліції Нью-Йорка, Дітко знайшли мертвим у його квартирі на Манхеттені 29 червня.
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Йому було 90 років.
Стів Дітко народився у 1927 у Пенсильванії (США) в родині українських емігрантів.
У 1961 році він разом з колишнім головним редактором Marvel Comics Стеном Лі створив персонажа Людини-павука, який вперше з'явився в 15-му номері "Дивної фантазії". Через два роки у 1963 році Дитко створив героя Доктора Стренджа, який також став одним з головних персонажів всесвіту Marvel.
У 1979 році однією з його останніх робіт для Marvel стала Дівчина-білка.
ЗМІ повідомляли, що впродовж тривалого часу Стів Дітко не виходив на публіку, не давав інтерв'ю і жив самітником у Нью-Йорку.