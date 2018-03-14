Фільми та серіали про Стівена Хокінга, які зняли за життя геніального вченого

Відомий англійський фізик-теоретик Стівен Хокінг помер на 77 році життя. У світі, мабуть, немає дорослої людини, яка б не чула про цього вченого. Ще за життя генія встигли зняти кілька фільмів та серіал про Стівена Хокінга та й сам він встиг з'явитися на екранах в епізодичних ролях.

Про смерть Стівена Хокінга повідомив представник його сім'ї зранку 14 березня. Ця людина власним прикладом показала всьому світові, що ніколи не варто здаватися. Стівен Хокінг – геніальний вчений. Невиліковна хвороба, параліч і втрата здатності говорити не завадили йому робити свої феноменальні дослідження і виступати перед величезною публікою.

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У 21-річному віці Хокінгу діагностували невиліковну хворобу – бічний аміотрофічний склероз, або так звану "хворобу рухового нейрона", яка згодом призвела до паралічу. Перші прояви захворювання були слабкими: легка незграбність та кілька несподіваних падінь. Однак згодом стан ученого лише погіршувався. Лікарі тоді відводили йому не більше двох-трьох років життя, та це не зламало Хокінга і він дожив до 76 років.

Де знімався Стівен Хокінг

Стівен Хокінг зіграв епізодичну роль самого себе в своєму улюбленому телешоу "Зоряний шлях" (StarTrek) і став героєм однієї з серій мультсеріалу "Сімпсони". Також про професора зняли два художні фільми: "Хокінг" (2004) і "Теорія всього" (2014 року). А в 2012 році фізик також знявся у серіалі "Теорія великого вибуху".

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"Зоряний шлях" – епізод із Стівеном Хокінгом (відео)

"Теорія великого вибуху": епізод із Стівеном Хокінгом (відео)

"Сімпсони": епізод із Стівеном Хокінгом (відео)

Сам же Хокінг був великим шанувальником актриси Мерилін Монро, а плакат з її фото висів у кабінеті вченого.

Якби у мене був вибір, на машині часу відправитися в гості до Мерилін Монро або Ісаака Ньютона, я б вибрав Монро. У Ньютона, здається, був неприємний характер,

– зізнався Хокінг в одному інтерв'ю.



Стівен Хокінг та актори серіалу "Теорія великого вибуху"

Фільми про Стівена Хокінга

Теорія всього (2014 рік)

Фільм режисера Джеймса Марша, заснований на мемуарах Джейн Хокінг, присвячених стосункам з її колишнім чоловіком.

У головних ролях Едді Редмейн і Фелісіті Джонс. Історія про життя великого вченого, про його особисті переживання, про страждання дружини і про визнання в світі науки.

Теорія всього – дивитися онлайн трейлер

Хокінг (2004)

Британський драматичний фільм телеканалу BBC про ранню кар'єру фізика Стівена Хокінга в Кембриджському університеті і боротьбу з аміотрофічним склерозом. Картина була номінована на премію BAFTA в категорії "Кращий драматичний фільм" у 2005 році.

Хокінг – дивитися онлайн трейлер

Справжній геній зі Стівеном Хокінгом (серіал)

Професор Стівен Хокінг покаже наш справжній потенціал, змушуючи обрану команду добровольців (а заодно і глядачів) думати як найбільші розуми історії і відповідати на найскладніші питання людства.

Справжній геній зі Стівеном Хокінгом – дивитися онлайн

Наука майбутнього Стівена Хокінга (серіал)

Серіал стартував в 2014 році на каналі National Geographic. Професор Стівен Хокінг та його команда вчених вирішує досліджувати найсучасніші наукові технології.

Наука майбутнього Стівена Хокінга – дивитися онлайн