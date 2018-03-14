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Фільми та серіали про Стівена Хокінга, які зняли за життя геніального вченого

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Стівен Хокінг: фільми про вченого
Стівен Хокінг: фільми про вченого / 24 Канал

Відомий англійський фізик-теоретик Стівен Хокінг помер на 77 році життя. У світі, мабуть, немає дорослої людини, яка б не чула про цього вченого. Ще за життя генія встигли зняти кілька фільмів та серіал про Стівена Хокінга та й сам він встиг з'явитися на екранах в епізодичних ролях.

Про смерть Стівена Хокінга повідомив представник його сім'ї зранку 14 березня. Ця людина власним прикладом показала всьому світові, що ніколи не варто здаватися. Стівен Хокінг – геніальний вчений. Невиліковна хвороба, параліч і втрата здатності говорити не завадили йому робити свої феноменальні дослідження і виступати перед величезною публікою.

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У 21-річному віці Хокінгу діагностували невиліковну хворобу – бічний аміотрофічний склероз, або так звану "хворобу рухового нейрона", яка згодом призвела до паралічу. Перші прояви захворювання були слабкими: легка незграбність та кілька несподіваних падінь. Однак згодом стан ученого лише погіршувався. Лікарі тоді відводили йому не більше двох-трьох років життя, та це не зламало Хокінга і він дожив до 76 років.

Де знімався Стівен Хокінг

Стівен Хокінг зіграв епізодичну роль самого себе в своєму улюбленому телешоу "Зоряний шлях" (StarTrek) і став героєм однієї з серій мультсеріалу "Сімпсони". Також про професора зняли два художні фільми: "Хокінг" (2004) і "Теорія всього" (2014 року). А в 2012 році фізик також знявся у серіалі "Теорія великого вибуху".

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"Зоряний шлях" – епізод із Стівеном Хокінгом (відео)

"Теорія великого вибуху": епізод із Стівеном Хокінгом (відео)

"Сімпсони": епізод із Стівеном Хокінгом (відео)

Сам же Хокінг був великим шанувальником актриси Мерилін Монро, а плакат з її фото висів у кабінеті вченого.

Якби у мене був вибір, на машині часу відправитися в гості до Мерилін Монро або Ісаака Ньютона, я б вибрав Монро. У Ньютона, здається, був неприємний характер,
– зізнався Хокінг в одному інтерв'ю.

Стівен Хокінг та актори серіалу
Стівен Хокінг та актори серіалу "Теорія великого вибуху"

Фільми про Стівена Хокінга

Теорія всього (2014 рік)

Фільм режисера Джеймса Марша, заснований на мемуарах Джейн Хокінг, присвячених стосункам з її колишнім чоловіком.

У головних ролях Едді Редмейн і Фелісіті Джонс. Історія про життя великого вченого, про його особисті переживання, про страждання дружини і про визнання в світі науки.

Теорія всього – дивитися онлайн трейлер

Хокінг (2004)

Британський драматичний фільм телеканалу BBC про ранню кар'єру фізика Стівена Хокінга в Кембриджському університеті і боротьбу з аміотрофічним склерозом. Картина була номінована на премію BAFTA в категорії "Кращий драматичний фільм" у 2005 році.

Хокінг – дивитися онлайн трейлер

Hawking [2004] - Trailer from urbanBDG on Vimeo.

Справжній геній зі Стівеном Хокінгом (серіал)

Професор Стівен Хокінг покаже наш справжній потенціал, змушуючи обрану команду добровольців (а заодно і глядачів) думати як найбільші розуми історії і відповідати на найскладніші питання людства.

Справжній геній зі Стівеном Хокінгом – дивитися онлайн

Наука майбутнього Стівена Хокінга (серіал)

Серіал стартував в 2014 році на каналі National Geographic. Професор Стівен Хокінг та його команда вчених вирішує досліджувати найсучасніші наукові технології.

Наука майбутнього Стівена Хокінга – дивитися онлайн

Теги: LifeStyle Стівен Хокінг Новини культури Кіно наука Космос
Джерело: 24 Канал
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