Названо причину смерті Стівена Хокінга

Відомий британський фізик Стівен Хокінг помер 14 березня. За інформацією ЗМІ, причиною смерті стало ускладнення бокового аміотрофічного склерозу.

Це попередні причини смерті вченого, які з’ясували журналісти The Huffington Post.

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За даними видання, Хокінг помер "після ускладнень, викликаних аміотрофічним бічним склерозом, прогресуючим нейродегенеративним захворюванням". Цю хворобу діагностували у вченого в 1963 році.

Водночас діти Хокінга відмовилися коментувати обставини його смерті, попросивши час на прощання з батьком.

"Ми глибоко засмучені тим, що наш улюблений батько сьогодні помер. Він був великим ученим і видатною людиною, чиї роботи і спадщина залишатимуться з нами на багато років", – сказано у заяві сім'ї Хокінга.

Нагадаємо, у Великобританії на 77 році життя помер видатний фізик-теоретик Стівен Хокінг, який більшість життя страждав на невиліковне захворювання – бічний аміотрофічний склероз.