Помер суддя Бобровник, відомий за справою Насірова, – журналіст

Стало відомо, що помер суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Боровник. Імовірна причина смерті – проблеми із серцем.

Про це у своєму Twitter написала журналістка Оксана Коваленко.

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"Помер суддя Солом’янського суду Бобровник. Серце. Підтвердили два незалежних одне від одного джерела. У тому числі у прес-службі суду", – зазначила вона.

Помер суддя соломянського суду Бобровник. Серце. Підтвердили два незалежних одне від одного джерела. — Oksana Kovalenko (@superumka) 13 May 2018

За інформацією співрозмовників "РБК-Україна", Бобровник помер у кареті швидкої допомоги.

Додамо, що Бобровнику було 37 років, а суддею Солом’янського райсуду його обрали у червні 2007 року. Крім того, у 2012 році постановою Верховної Ради його було обрано на посаду судді цього суду безстроково.

До слова, журналіст Володимир Бойко переконує, що "смерть Бобровника стала колосальним ударом по Національному антикорупційному бюро України, оскільки це був єдиний суддя, який погоджувався озвучувати судові рішення, що писались для нього детективами НАБУ та приносились у Солом’янський райсуд на флешці".

Нагадаємо, суддя Олександр Бобровник став відомим, зокрема, завдяки справі щодо затримання відстороненого очільника ДФС Романа Насірова, а саме завдяки резонансу навколо неї та її затягуванню. Крім того, трохи згодом Бобровника призначили розглядати запобіжний захід для ще однієї одіозної особистості – колишнього нардепа Олександра Мартиненка. Додамо, що статки опального судді не відповідали його декларації.