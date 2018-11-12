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      Помер творець коміксів Marvel Стен Лі

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      Помер Стен Лі – творець коміксів Marvel
      Помер Стен Лі – творець коміксів Marvel / mashable.com

      У США на 96-му році життя помер творець відомих супергероїв зі світу Marvel, письменник та сценарист Стен Лі.

      Про це пише таблоїд TMZ з посиланням на його доньку.

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      Вона повідомила, що Стен Лі помер у медичному центрі Седарс-Синай у Лос-Анджелесі, куди його швидкою доставили з дому.

      Від початку року у творця світу Marvel вже виникали проблеми зі здоров'ям.

      Так, на початку лютого 2018-го його терміново госпіталізували через проблеми з серцем і диханням.

      У розпал секс-скандалу у Голлівуді Стена Лі також звинувачували у сексуальних домаганнях.

      via GIPHY

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      Хто такий Стен Лі?Це американський письменник та сценарист, творець персонажів, а також колишній президент і голова ради директорів відомого Marvel Comics.

      У співпраці з декількома художниками Джеком Кірбі і Стівом Дітком, який мав українські корені, він створив безліч відомих персонажів, зокрема, таких, як Людина-павук, Фантастична четвірка, Люди Ікс.

      Стен Лі також зіграв епізодичні ролі в багатьох фільмах, знятих за мотивами коміксів Marvel. Зокрема, його можна побачити у картинах "Люди Ікс", "Люди Ікс: Остання битва", "Людина-павук", "Людина-павук-2", "Залізний людина", "Шибайголова", "Халк" та "Фантастична четвірка".

      Теги: LifeStyle Втрати Новини культури Кіно Новини США
      Джерело: 24 Канал
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