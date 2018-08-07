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Помер український актор і режисер Ігор Славинський: подробиці

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Ігор Славинський
Ігор Славинський / Фото з відкритих джерел

Народний артист України, актор і режисер Театру на Подолі Ігор Славинський помер у 66 років. Як відомо, режисер тривалий час хворів, але незважаючи на хворобу і нестерпну спеку, продовжував працювати.

"Не стало Ігоря Славиноського. Сум, розпач, горе. Співчуття рідним, близьким, Театру", – повідомив театральний критик Олег Вергеліс на своїй сторінці у Facebook.

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Недавня літня робоча поїздка в Миколаїв виявилася фатальною – останньою. Організм не витримав навантаження, напруги, спеки. Не витримав пристрасного "бігу" по колу. А в рідному Театрі на Подолі він вже почав роботу над булгаковським "Бігом" з його химерними снами. І можна тільки уявити, якою б була ця вистава. Але тепер він і сам став частиною наших театральних снів,
– розповів критик виданню DT.UA.

Хто такий Ігор Славинський? Український театральний режисер. педагог, актор.  Народився 7 лютого 1953 року. У 1975 році закінчив акторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого, почав роботу в театрі російської драми імені Лесі Українки. У 1983 році став актором Молодого театру, з 1987 – актор Театру на Подолі, отримав диплом режисера. З 2008 року обіймав посаду режисера-постановника Театру на Подолі.

Славинський також ставив вистави на сценах інших театрів, грав у театрах і викладав акторську майстерність в КНУТКіТ на курсі Миколи Рушковського. На його рахунку також близько 50 ролей в серіалах і фільмах.

Теги: Новини України LifeStyle Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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