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Помер український дисидент Юрій Бадзьо

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Помер український дисидент Юрій Бадзьо
Помер український дисидент Юрій Бадзьо / Фото з вільних джерел

1 вересня у Києві у віці 82 років помер відомий український дисидент Юрій Бадзьо. Літературознавець та ідеолог національно-визвольного руху, він був автором політичного трактату "Право жити" – фундаментального дослідження про нерівноправне становище українського народу в складі СРСР.

Про це інформує "Історична правда".

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Зазначається, що Бадзьо брав участь у публічному протесті проти арештів української інтелігенції під час прем’єри фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" 4 вересня 1965 року. За це та за відмову зректися своєї позиції його виключили з КПРС, звільнили з Інституту літератури, поступово позбавили можливості працювати не лише за фахом, але й в інтелектуальній сфері взагалі.

3 квітня 1979 року Юрія Бадзя заарештував КГБ. Київським міським судом він був засуджений на максимальний термін – 7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. За час ув’язнення дружину Юрія Бадзьо Світлану Кириченко 11 разів звільняли з роботи, навіть з посад поштарки і прибиральниці.

Дружина була разом із чоловіком на засланні в Якутії, де Бадзьо карався з 1986 року. Прохання про помилування він подати відмовився, проте в грудні 1988 році його звільнили за ініціативи влади.

У соцмережах українці пригадують видатного українця та сумують за ним.

Нагадаємо, надвечір 7 липня у одній із лікарень Києва помер Левко Лук’яненко. 24 серпня українському дисиденту мало б виповнитися 90 років.

Теги: Новини України Втрати
Джерело: 24 Канал
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