Помер український письменник Іван Драч

Іван Драч помер у вівторок, 19 червня. Зупинилося серце українського письменника у госпіталі "Феофанія", де він лікувався.

Письменник помер після важкої хвороби на 82 році життя. Про це у Facebook повідомив кінокритик Сергій Тримбач.

Іван Федорович заповів поховати його на Київщині у рідному селі Теліженцях, поруч із могилою сина Максима,

– написав Тримбач.

Пам'ять Івана Драча вшанували хвилиною мовчання під час пленарного засідання Верховної Ради.

Іван Драч – поет, перекладач, громадський діяч. Він Герой України, був народним депутатом та першим головою "Народного руху України". Творчий шлях розпочав у період "хрущовської відлиги". Дебютував 1961, коли київська "Літературна газета" опублікувала його поему-трагедію "Ніж у сонці". Член Спілки письменників України з 1962.