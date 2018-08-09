Помер український призер олімпійських ігор Михайло Шахов

У середу, 8 серпня 2018 року, на 87-у році життя помер один з найстаріших українських борців вільного стилю, бронзовий призер Олімпійських ігор 1956 року в Мельбурні Михайло Шахов.

Про це повідомили у Асоціації спортивної боротьби України.

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Варто зазначити, що Михайло Шахов народився 20 листопада 1931 році в Саратові. До Києва потрапив в 1951 році, коли проходив тут строкову службу. Після цього залишився у столиці України і почав займатися боротьбою. Хоча починав він як самбіст. І став чемпіоном СРСР у цьому виді спорту. Однак згодом перейшов у вільну боротьбу, де теж здобув чемпіонське звання в СРСР. А згодом – і бронзову медаль на Олімпійських іграх 1956 року у Мельбурні. Також він був бронзовим призером чемпіонату світу 1958 року. На Олімпіаді в Римі 1960 року посів четверте місце. Виступав у ваговій категорії до 57 кілограм.

Після закінчення кар’єри тренував збірну Польщі, після чого працював тренером-викладачем Київському університеті фізкультури і спорту. Михайло Шахов стояв у витоків створення борцівської візитівки України - Київського Міжнародного турніру.

Редакція 24 Каналу висловлює слова співчуття рідним та близьким Михайла Шахова.