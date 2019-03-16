Помер український журналіст Святослав Секунов: колеги нарікають на медиків

Помер український журналіст Святослав Секунов – редактор стрічки новин видання "Фокус". Чоловіка не стало 16 березня, він страждав від виразки та проблем з печінкою.

На тижні в Секунова температура тіла підстрибнула до 40,5 градуса. В ніч з 15 на 16 березня йому стало зовсім погано, тож для чоловіка викликали швидку медичну допомогу.

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"Швидка" не захотіла забирати його в лікарню. Вкололи щось і сунули мамі папірець – мовляв, підпишіть, що ми приїхали і зробили укол. Мама підписала. Потім з'ясувалося, що це була відмова від госпіталізації,

– повідомив головний редактор видання "Фокус" Євген Гордійчук.

Вже вранці журналіста у важкому стані забрали до лікарні на Оболоні. Непритомного Секунова помістили в реанімацію з підозрою на внутрішню кровотечу.

"Але навіть не зробили УЗД – на вихідних у столичній лікарні немає лікаря УЗДиста. Через кілька годин Святослав помер від внутрішньої кровотечі", – додав Гордійчук.