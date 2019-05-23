Помер важкопоранений боєць з Львівщини – фото 18+

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер важкопоранений український військовий з Львівщини. За його життя лікарі боролися п’ять діб.

Заступник головного лікаря Олександр Толубаєв написав у себе на Facebook-сторінці, що військовому зробили тривалу нейрохірургічну операцію.

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48-річний боєць Роман отримав важке черепно-мозкове поранення під час обстрілу проросійськими бойовиками поблизу селища Кримське на Луганщині. Головний лікар Сергій Риженко на Facebook-сторінці написав, що "куля підкосила досвідченого бійця у другій годині вночі".

18 травня військового доправили до лікарні одразу в реанімаційне відділення.



Лікарі зробили військовому зі Львова тривалу нейрохірургічну операцію//Фото з Facebook-сторінки Сергія Риженка

У Романа була глибока кома, дихав на апараті ШВЛ. Після чотиригодинної операції з’явилось ледь помітне покращення, кома І ступеню.

Попадання в лоб. Вхідний над правим оком. Вихідний – з лівої скроні,

– описав поранення головний лікар Сергій Риженко.

Нейрохірурги наполегливо працювали, аби врятувати його життя.

На жаль, цього разу смерть була сильніша. Серце Романа зупинилось о 23.15. Сум, біль. Вічна слава Герою,

– написав Олександр Толубаєв.

Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі за 5 років?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Проте жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.