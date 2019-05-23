12:25
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Помер важкопоранений боєць з Львівщини – фото 18+

      1028 Читать новость на русском
      Помер важкопоранений боєць у Дніпрі – фото 18+
      Помер важкопоранений боєць у Дніпрі – фото 18+ / 24 канал

      У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер важкопоранений український військовий з Львівщини. За його життя лікарі боролися п’ять діб.

      Заступник головного лікаря Олександр Толубаєв написав у себе на Facebook-сторінці, що військовому зробили тривалу нейрохірургічну операцію.

      Читайте також: Суттєві втрати серед бойовиків і втрачена техніка: де на Донбасі було гаряче минулої доби

      48-річний боєць Роман отримав важке черепно-мозкове поранення під час обстрілу проросійськими бойовиками поблизу селища Кримське на Луганщині. Головний лікар Сергій Риженко на Facebook-сторінці написав, що "куля підкосила досвідченого бійця у другій годині вночі".

      18 травня військового доправили до лікарні одразу в реанімаційне відділення.

      український військовий кома реанімація операція лікарня львів дніпро оос
      Лікарі зробили військовому зі Львова тривалу нейрохірургічну операцію//Фото з Facebook-сторінки Сергія Риженка

      У Романа була глибока кома, дихав на апараті ШВЛ. Після чотиригодинної операції з’явилось ледь помітне покращення, кома І ступеню.

      Попадання в лоб. Вхідний над правим оком. Вихідний – з лівої скроні,
      – описав поранення головний лікар Сергій Риженко.

      Нейрохірурги наполегливо працювали, аби врятувати його життя.

      На жаль, цього разу смерть була сильніша. Серце Романа зупинилось о 23.15. Сум, біль. Вічна слава Герою,
      – написав Олександр Толубаєв.

      Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі за 5 років?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Проте жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

      blog_ava
      Опублікували указ Зеленського про розпуск Ради: документ уже набув чинності
      сьогодні
      6483
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Дніпра Новини Львова Жертви Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      сьогодні , 12:00 Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      Володимир Патола 236
      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      сьогодні , 08:40 Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      Олексій Чибісов 3700
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      сьогодні , 11:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      292
      США ввели санкции против российских оборонных заводов
      22 травня , 22:00 США ввели санкции против российских оборонных заводов
      Злой Одессит 1305
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      22 травня , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 1318
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук