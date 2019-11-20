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      Помер ветеран АТО Панов, якого жорстоко побили в Києві

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      Помер жорстоко побитий ветеран АТО Ігор Панов / Колаж 24 Каналу

      У лікарні помер ветеран АТО Ігор Панов з позивним "Хан". Його разом з дружиною жорстоко побили 9 листопада у під’їзді їх житлового будинку в Києві.

      Про смерть ветерана повідомила волонтерка Тетяна Руденька у своєму фейсбуці. Лікарі боролись за його життя більше двох тижнів. Але травми військового виявлись смертельними.

      Важливо: Жорстоке побиття атовця Панова у Києві: підозрюваних взяли під варту

      Хана не стало. У пам’яті лишиться твоя широка, добра усмішка і як ти востаннє стиснув мені руку в реанімації... Спочивай з Богом,
      – написала вона.

      Похованням Ігоря Панова будуть займатися волонтери і побратими з 90-го окремого аеромобільного батальйону. Вони використають гроші, що були зібрані на лікування військового. Проте, дата похорону наразі невідома.

       

      Що відомо про напад на Ігоря Панова

      • Ігоря Панова та його дружину Оксану знайшли 10 листопада у під’їзді їх дому з проломленими черепами.
      • Ветеран перебував у критичному стані. Його перевели до військового госпіталю у відділення нейрореанімації.
      • Ситуація з його дружиною краща – вона вже прийшла до тями і навіть спілкувалась з поліцією.
      • Слідство переконане: до нападу на подружжя причетний син Оксани та його друг, який мешкав в одному під'їзді з Пановими.
      • Причиною жорстокого нападу могла стати телефонна сварка між мамою та сином. Панова ж побили, бо вступився за жінку.
      • Зловмисників затримали, але вони свою вину не визнають.
      • 12 листопада Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним - їх взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави. 
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Києва АТО Жертви
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