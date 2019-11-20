Помер ветеран АТО Панов, якого жорстоко побили в Києві
У лікарні помер ветеран АТО Ігор Панов з позивним "Хан". Його разом з дружиною жорстоко побили 9 листопада у під’їзді їх житлового будинку в Києві.
Про смерть ветерана повідомила волонтерка Тетяна Руденька у своєму фейсбуці. Лікарі боролись за його життя більше двох тижнів. Але травми військового виявлись смертельними.
Важливо: Жорстоке побиття атовця Панова у Києві: підозрюваних взяли під варту
Хана не стало. У пам’яті лишиться твоя широка, добра усмішка і як ти востаннє стиснув мені руку в реанімації... Спочивай з Богом,
– написала вона.
Похованням Ігоря Панова будуть займатися волонтери і побратими з 90-го окремого аеромобільного батальйону. Вони використають гроші, що були зібрані на лікування військового. Проте, дата похорону наразі невідома.
Що відомо про напад на Ігоря Панова?
- Ігоря Панова та його дружину Оксану знайшли 10 листопада у під’їзді їх дому з проломленими черепами.
- Ветеран перебував у критичному стані. Його перевели до військового госпіталю у відділення нейрореанімації.
- Ситуація з його дружиною краща – вона вже прийшла до тями і навіть спілкувалась з поліцією.
- Слідство переконане: до нападу на подружжя причетний син Оксани та його друг, який мешкав в одному під'їзді з Пановими.
- Причиною жорстокого нападу могла стати телефонна сварка між мамою та сином. Панова ж побили, бо вступився за жінку.
- Зловмисників затримали, але вони свою вину не визнають.
- 12 листопада Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід двом підозрюваним - їх взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.