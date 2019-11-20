Помер ветеран АТО Панов, якого жорстоко побили в Києві

У лікарні помер ветеран АТО Ігор Панов з позивним "Хан". Його разом з дружиною жорстоко побили 9 листопада у під’їзді їх житлового будинку в Києві.

Про смерть ветерана повідомила волонтерка Тетяна Руденька у своєму фейсбуці. Лікарі боролись за його життя більше двох тижнів. Але травми військового виявлись смертельними.

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Хана не стало. У пам’яті лишиться твоя широка, добра усмішка і як ти востаннє стиснув мені руку в реанімації... Спочивай з Богом,

– написала вона.

Похованням Ігоря Панова будуть займатися волонтери і побратими з 90-го окремого аеромобільного батальйону. Вони використають гроші, що були зібрані на лікування військового. Проте, дата похорону наразі невідома.

Що відомо про напад на Ігоря Панова?