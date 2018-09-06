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Помер відомий американський актор, що грав у "Термінаторі"

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Помер актор з "Термінатора" Крістофер Лоуфорд
Помер актор з "Термінатора" Крістофер Лоуфорд / Соцмережі

Помер американський актор Крістофер Лоуфорд, який також є племінником 35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді. Чоловікові було 63 роки.

Про це повідомляє TMZ.

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Зазначається, що трагедія сталася у студії йоги, де його виявили мертвим. За попередніми даними, смерть сталася з "природних причин".

Крістофер Лоуфорд є відомим завдяки ролям, зокрема, у таких стрічках: "Термінатор — 3: Повстання машин", "Круті хлопці", "Байки зі склепу", "У прямому ефірі з Ларрі Кінгом", "Всі мої діти", "Лікарня загального профілю".

Також він працював як журналіст у виданні EXTRA і писав книги, одна з яких – "Симптоми зняття" – стала бестселером за версією New York Times.

Нагадаємо, нещодавно також помер один із творців легендарних коміксів Marvel Гері Фрідріх. Йому було 75 років.

Теги: Новини США Втрати Кіно LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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