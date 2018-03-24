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Помер відомий британський письменник Філіп Керр

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Помер письменник Філіп Керр
Помер письменник Філіп Керр / Фото з відкритих джерел

Письменник з Великої Британії Філіп Керр, відомий за фантастичним циклом "Діти лампи", помер на 63-му році життя.

Про це повідомила його дружина Джейн Тінн у Twitter.

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Зазначимо, Філіп Керр почав літературну кар'єру в 1989 році. Він написав понад 20 творів, з яких 11 – романи. Став відомим у Європі та Америці як автор детективів.

Окрім книг для дітей, письменник також публікував твори в жанрі історичного пригодницького роману. Найбільш відомим став цикл про детектива Бернхарде Гюнтері, який працював у Чехословаччині в період нацистської окупації.

Теги: LifeStyle Втрати Література Великобританія
Джерело: 24 Канал
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