Помер відомий британський письменник Філіп Керр

Письменник з Великої Британії Філіп Керр, відомий за фантастичним циклом "Діти лампи", помер на 63-му році життя.

Про це повідомила його дружина Джейн Тінн у Twitter.

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Зазначимо, Філіп Керр почав літературну кар'єру в 1989 році. Він написав понад 20 творів, з яких 11 – романи. Став відомим у Європі та Америці як автор детективів.

Окрім книг для дітей, письменник також публікував твори в жанрі історичного пригодницького роману. Найбільш відомим став цикл про детектива Бернхарде Гюнтері, який працював у Чехословаччині в період нацистської окупації.