Помер відомий італійський кінорежисер Вітторіо Тавіані

Всесвітньо відомий італійський кінорежисер та сценарист Вітторіо Тавіані помер 15 квітня в Римі на 89-му році життя.

Про це повідомили родичі кінорежисера.

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Всі свої фільми Вітторіо Тавіані зняв разом з молодшим братом Паоло. У 1977 році їх фільм "Батько-господар" був відзначений "Золотою пальмовою гілкою" Каннського кінофестивалю, а в 2012 році стрічка "Цезар повинен померти" отримала "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю.

Як повідомила дочка Вітторіо Тавіані, похорон відбудеться в колі близьких і рідних.

Нагадаємо, у США 13 квітня після нетривалої хвороби помер кінорежисер Мілош Форман.