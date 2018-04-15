Помер відомий італійський кінорежисер Вітторіо Тавіані
Всесвітньо відомий італійський кінорежисер та сценарист Вітторіо Тавіані помер 15 квітня в Римі на 89-му році життя.
Про це повідомили родичі кінорежисера.
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Всі свої фільми Вітторіо Тавіані зняв разом з молодшим братом Паоло. У 1977 році їх фільм "Батько-господар" був відзначений "Золотою пальмовою гілкою" Каннського кінофестивалю, а в 2012 році стрічка "Цезар повинен померти" отримала "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю.
Як повідомила дочка Вітторіо Тавіані, похорон відбудеться в колі близьких і рідних.
Нагадаємо, у США 13 квітня після нетривалої хвороби помер кінорежисер Мілош Форман.
Джерело: 24 Канал
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