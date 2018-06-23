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Помер кримськотатарський активіст Сараметов, якого затримували за одиночний пікет

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Кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер у лікарні після ДТП
Кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер у лікарні після ДТП / Радіо Свобода

У лікарні після ДТП помер 77-річний кримськотатарський активіст Сервер Караметов.

Як пише у Facebook журналіст Антон Наумлюк, ветеран кримськотатарського національного руху Сервер Караметов помер в лікарні після того, як потрапив під машину у Старому Криму.

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Інформацію про смерть Караметова підтверджують також й інші кримськотатарські активісти.

Сервера Караметова затримували у серпні 2017 року під час одиночного пікету в окупованому Криму. Тоді він вийшов на підтримку одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза.

Представники окупаційних правоохоронних органів склали стосовно Караметова два адміністративних протоколи. Один – за "порушення порядку проведення одиночних пікетів", другий – за "опір співробітникам поліції".

Згодом Караметова засудили до 10 діб адміністративного арешту за нібито "опір співробітникам поліції".  У нього була хвороба Паркінсона.

Дивіться відео, як Сервера Караметова затримують у Сімферополі в серпні 2017-го:

 

Теги: Новини Криму Анексія Криму Новини України Аварії та ДТП Втрати
Джерело: 24 Канал
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