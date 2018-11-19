У лікарні мексиканського міста Толука помер відомий наркобарон Ектор Бельтран Лейва. Причиною його смерті став інфаркт.

Про це повідомило видання Business Standart.

Читайте також: Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці

Наркокартель Бельтрана Лейва – одна із найбільших злочинних організацій у Мексиці. Картель відповідальний за транзит і гуртову торгівлю кокаїну, виробництво і гуртову торгівлю марихуаною та героїном. Також організація керує численними транзитними коридорами через які здійснюється торгівля наркотиками. Картель відомий участю у контрабанді людьми, відмиванні грошей, здирництві, численних викраданнях, вбивствах та контрабанді зброї.

Ектор Бельтран Лейва очолив злочинну організацію після смерті свого брата 16 грудня 2009 року.

У 2014 році. У 2016 році його заарештували та повинні були передати у США, проте це рішення було скасовано.