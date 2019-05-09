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      Помер відомий російський пропагандист Сергій Доренко після страшної ДТП

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      Помер російський журналіст Сергій Доренко
      Помер російський журналіст Сергій Доренко / Фото з відкритих джерел

      У Москві помер головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Сергій Доренко, який активно підтримував агресію Путіна щодо України. Напередодні 59-річний журналіст впав з мотоцикла в центрі міста. У лікарні чоловік пережив клінічну смерть і помер не приходячи до тями.

      Як пише ТАСС, 9 травня Доренко не впорався з керуванням і потрапив в аварію через проблеми зі здоров'ям.

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      Доренко їхав на мотоциклі по центру міста, йому стало погано з серцем і він впав. Перехожі викликали швидку, але лікарі врятувати його не змогли,
      – сказав співрозмовник агентства.

      Журналіст рухався з боку Курського вокзалу до Таганської площі. Коли йому стало погано, він на мотоциклі звалився на бік та пролетів навскіс до відбійника зустрічної полоси.


      Сергій Доренко впав з мотоцикла у центрі Москви

      Коли лікарі приїхали на місце ДТП, журналіст вже був без свідомості і перебував у стані клінічної смерті. Медики понад годину намагалися реанімувати його, але так і не змогли.

      За їхніми словами, Доренко помер у результатів отриманих в ДТП травм.

      Хто такий Сергій Доренко? Відомий російський теле- радіожурналіст. З 1996 по 2000 рік був ведучим інформаційних програм "Час" і "Авторська програма Сергія Доренка" на каналі ОРТ. З 2014 року головний редактор радіостанції "Говорить Москва". Також Доренко був радіоведучим і головним редактором станції "Російська служба новин".

      Він відомий своїми критичними коментарями, а також опозицією до президента Росії Володимира Путіна. Був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року.

      Проте, зараз Доренко активно підтримував політику Путіна щодо України. Він включений до списку санкцій України за антиукраїнську ксенофобську позицію щодо війни на Донбасі та незаконної анексії Криму Росією. Доренко – автор пропагандистських книг, які заборонені в Україні.

      blog_ava
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      Теги: Аварії та ДТП ЗМІ Журналісти Втрати Новини Росії
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