Помер відомий співак і народний артист України Роман Майборода

Помер Роман Майборода – відомий співак, народний артист України, лауреат Національної премії України, професор кафедри оперного співу Національної музичної академії імені Чайковського.

Про це повідомляється на сайті Національної опери України.

Читайте також: Помер український дисидент Юрій Бадзьо

Артист пішов із життя у віці 75 років. Причина його смерті не повідомляється.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам і учням покійного", – йдеться в повідомленні.

Прощання з Майбородою відбудеться 6 вересня у Національній опері України, відспівування пройде у Володимирському соборі.

Роман Майборода – син композитора Георгія Майбороди та племінник композитора Платона Майбороди. Він був одним із представників української вокальної школи, виступав на найпрестижніших оперних сценах світу, а в останні роки вів вокальні майстер-класи у багатьох зарубіжних консерваторіях.

Він був лауреатом Всесоюзного конкурсу вокалістів імені Глінки в Вільнюсі, Міжнародного конкурсу в Тулузі, володарем гран-прі та золотої медалі Міжнародного конкурсу молодих оперних співаків. Співав в операх Верді в Ризі, Талліні та Варшаві. Артист пішов зі сцени у 2012 році.