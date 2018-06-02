Помер відомий український хореограф Микола Бойченко

1 червня 2018 року у віці 32 років пішов із життя молодий український хореограф і режисер Микола Бойченко, який відомий за участю у проекті "Танцюють всі".

Про це повідомила балерина і колега хореографа Даша Малікова у Facebook .

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Вона зауважила, що прощатися з хореографом будуть у вівторок, 5 червня.

Високий політ Бойченко Миколи – талановитого режисера, неповторного хореографа, артиста і красивої людини був перерваний вчора, 1 червня 2018 року. Кожного, хто вважає за честь супроводжувати оплесками його фінальну ходу, просимо залишити вівторок вільним від інших планів. Сім'я і друзі Миколи,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Микола Бойченко був уродженцем Севастополя, проте 13 років тому переїхав жити у Київ. У столиці чоловік заснував свій власний балет D'Arts Dance Project.

Згодом, він став режисером-постановником на проекті "Україна має талант", хореографом постановником в шоу X-Factor, America's Got Talent, "Танцюють Всі" тощо. Також працював ведучим прогнозу погоди на телебаченні. Окрім того, останнім часом Бойченко співпрацював з телеканалами "СТБ" та "1+1".