Помер відомий український коментатор Сергій Дерепа
У суботу, 26 січня, пішов з життя відомий український коментатор Сергій Дерепа. У нього відірвався тромб.
Похорони відбудуться у вівторок, 29 січня, повідомляє Tribuna.com.
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Смерть коментатора підтвердив український спортивний журналіст Валентин Щербачов.
Джерело: 24 Канал
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