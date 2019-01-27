Помер відомий український коментатор Сергій Дерепа

Похорони відбудуться у вівторок, 29 січня, повідомляє Tribuna.com.

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Смерть коментатора підтвердив український спортивний журналіст Валентин Щербачов.

Дерепа народився у 1955 році. Він працював на українському телебаченні в 1990-2000-х роках. Він був коментатором багатьох футбольних та хокейних матчів, автором та ведучим численних спортивних телевізійних та радіопрограм.

Нагадаємо, що два дні тому, 25 січня, помер інший відомий український журналіст – редактор УНІАН Микола Бабич.