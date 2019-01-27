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      Помер відомий український коментатор Сергій Дерепа

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      Коментатор Сергій Дерепа
      Коментатор Сергій Дерепа / ukr-team.com

      У суботу, 26 січня, пішов з життя відомий український коментатор Сергій Дерепа. У нього відірвався тромб.

      Похорони відбудуться у вівторок, 29 січня, повідомляє Tribuna.com.

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      Смерть коментатора підтвердив український спортивний журналіст Валентин Щербачов.

      Дерепа народився у 1955 році. Він працював на українському телебаченні в 1990-2000-х роках. Він був коментатором багатьох футбольних та хокейних матчів, автором та ведучим численних спортивних телевізійних та радіопрограм.

      Нагадаємо, що два дні тому, 25 січня, помер інший відомий український журналіст – редактор УНІАН Микола Бабич.

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      Теги: Спорт Втрати
      Джерело: 24 Канал
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