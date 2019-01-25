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      Помер відомий український журналіст Микола Бабич

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      Помер Микола Бабич - причина смерті журналіста УНІАН
      Микола Бабич / УНІАН

      25 січня помер редактор УНІАН Микола Бабич. Ймовірною причиною смерті журналісти агентства називають укол анестезії.

      Чоловік пішов на просту планову операцію до київської лікарні. Колеги померлого переконані, що серце Бабича зупинилось, коли йому вкололи укол анестезії. 

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      "Люди не мають помирати від уколу з анестезією. У Бабича залишились дружина Інна і троє дітей. І – величезний творчий спадок, а також – купа творчих та життєвих планів", – зазначили в колективі УНІАН

      Миколі Бабичу було 48 років. Він був заступником керівника відділу економічних новин інформаційного агентства. 

      Колектив УНІАН висловлює свої глибокі співчуття родині, друзям і знайомим Миколи. Без нашого надійного товариша, веселого оптиміста, допитливого розслідувача, талановитого автора, чуйного керівника, наставника десятків молодих журналістів, вчителя і незмінно надійного члена команди ми всі стали сиротами,
      – звернулись колеги. 

      Час та місце прощання з Миколою Бабичем оголосять згодом.


       

      Теги: Новини України ЗМІ Журналісти Втрати
      Джерело: 24 Канал
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