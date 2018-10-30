Помер Віталій Федянін, який створив хокейні клуби "Беркут" та "Білий Барс"

29 жовтня на 59-му році пішов з життя досвідчений хокейний функціонер Віталій Миколайович Федянін.

За час своєї трудової діяльності Віталій Миколайович багато уваги приділяв розвитку хокею у Броварському районі зокрема та Київській області в цілому.

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Саме в 2004 році з ініціативи Віталія Федяніна створюється хокейний клуб "Беркут", який представляв в чемпіонаті України Броварський район. Віталій Федянін 2008 року заснував у Броварах хокейний клуб "Білий Барс" та став його першим президентом. Команда завоювала Кубок Федерації, а також виборола срібні нагороди національного чемпіонату.

Також завдяки роботі Віталія Миколайовича в Броварському районі було створено відділення хокею з шайбою в місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі, а також відділення хокею в Броварському вищому училищі фізичної культури. Багато років Віталій Федянін був очільником Київського обласного осередку Федерації хокею

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