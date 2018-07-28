Помер Володимир Войнович: де та коли поховають письменника та дисидента

З російським письменником, драматургом і дисидентом Володимиром Войновичем прощатимуться у Москві. Також у столиці Росії відбудеться церемонія поховання літератора.

Раніше 24 канал повідомляв, що помер Володимир Войнович. Письменнику, драматургу та дисиденту було 85 років.

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Як розповіли у родині прозаїка та драматурга, прощання з ним відбудеться 30 липня у Централдьному будинку літераторів у Москві та розпочнеться о 11:00, передають російські інформаційні агенції.

Також родичі померлого сповістили, що похорон пройде того ж дня на Троєкурівському кладовищі.

Нагадаємо, раніше Володимир Войнович, зокрема, порівнював окупований Крим "відірваною ниркою, яку пришили до іншого організму".