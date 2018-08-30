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Помер Йосип Кобзон: біографія та особисте життя співака

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Помер Йосип Кобзон: біографія та особисте життя Йосипа Кобзона
Помер Йосип Кобзон: біографія та особисте життя Йосипа Кобзона / 24 Канал

Йосип Кобзон помер на 81 році життя. 14 останніх років радянський і російський співак страждав онкологічним захворюванням. Ким був співак та як його діяльність стосувалася України – читайте далі біографію та особисте життя Йосипа Кобзона.

Про смерть Йосипа Кобзона повідомив помічник дружини співака. Проблеми зі здоров'ям у співака почалися в 2001 році, а через 3 роки в нього виявили онкологічне захворювання, після чого йому зробили першу операцію. У липні 2018 року Йосип Кобзон був госпіталізований у стабільно важкому стані, тоді його підключили до апарату допоміжної вентиляції легень. 7 серпня його виписали, а 30 серпня стало відомо про його смерть.

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Біографія Йосипа Кобзона

Йосип Давидович Кобзон – радянський і російський співак, депутат Держдуми Росії II-VI скликань. Володар безлічі професійних нагород і премій. Біографія Йосипа Кобзона не менш цікава, адже співак прославився не лише своїми піснями, а й політичними висловлюваннями.

Йосип Кобзон народився у вересні 1937 року в місті Часів Яр (Донецька область) у єврейській родині Давида Куновича Кобзона та Іди Ісаївної Шойхет-Кобзон. Незадовго до народження сина Іда стала народним суддею. Йосип Кобзон неодноразово розповідав в інтерв'ю, що саме мати в багатьох аспектах була для нього моральним орієнтиром.

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Йосип Кобзон (ліворуч внизу) з мамою, вітчимом та братами

В дитинстві сім'я Кобзона часто переїжджала. Так, вони жили у Львові, а потім у місті Янгиюль (Узбекистан). Під час життя у Львові батько пішов на фронт і більше не повернувся в сім'ю: після отриманої травми чоловік довгий час проходив реабілітацію. У госпіталі він зустрів жінку, з якою одружився і залишився жити в російській столиці.

Ким був Йосип Кобзон: дивіться відео

 

У 1944 році Кобзон з матір'ю повернулися в Донецьку область, в місто Краматорськ. Саме там Йосип Кобзон пішов в перший клас. У 1946 році його мати повторно вийшла заміж. Цей шлюб приніс Йосипу двох зведених братів. Після того сім'я переїхала ще раз – у Дніпро, де Йосип пішов вчитись у гірничий технікум. Саме на сцені технікуму вперше пролунав красивий баритон молодого співака.

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Йосип Кобзон в армії

У 22 роки Йосипа призвали до армії, де згодом він почав співати в ансамблі пісні і танцю Закавказького військового округу. Після звільнення Кобзон повернувся до Дніпра. У цей період Йосип зустрів керівника хору Леоніда Терещенко, який зрозумів, що перед ним унікальний талант та почав його готувати до консерваторії.

У 1959 році Йосип став солістом Всесоюзного радіо. Тут він працював 4 роки. У цей час сформувалася його індивідуальна виконавська манера, по якій співака почали впізнавати. Це гармонійне поєднання техніки бельканто і невимушеності. У 1964 році Кобзон переміг на Всеросійському конкурсі артистів естради і на фестивалі в польському Сопоті. У тому ж році Кобзон став Заслуженим артистом Чечено-Інгушської АРСР. У 1986 році Йосип Кобзон став Народним артистом СРСР.

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Йосип Кобзон

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Йосип Кобзон побував з концертами на всіх радянських будівництвах. Він виступав перед військовим контингентом в Афганістані та ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС. В його репертуарі понад 3 тисяч пісень – є опереткові арії, класичні романси, російські, українські та єврейські народні пісні.

Співав співак майже все своє життя. Навіть у свої 80 він був постійним гостем на фестивалях "Пісня року", новорічних "Блакитних вогниках" і на всіх святкових концертах.

Політична діяльність

Свою політичну кар'єру Йосип Кобзон починав в 1990 році в якості депутата Верховної Ради СРСР. Артист неодноразово обирався в Державну Думу РФ від Агинского Бурятського автономного округу.

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Йосип Кобзон виступив в окупованому Донецьку з очільником окупаційної адміністрації Олександром Захарченком

Йосип Кобзон виявився в числі тих, хто підписав звернення діячів культури, спрямоване Президенту РФ Володимиру Путіну. У цьому зверненні зазначалося, що Кобзон підтримує політику президента щодо Криму і України. Через це згодом Євросоюз заборонив співаку в'їзд на територію ЄС.

У багатьох українських містах співака позбавили статусу "почесного громадянина", в тому числі й в Краматорську. Співак їздив з гастролями на окуповані території Донеччини та Луганщини, де відкрито підтримував окупаційні війська Росії. В кінці листопада 2014 року Йосипу Кобзону присвоїли статус "Почесного консула Донецької народної республіки в РФ". В цьому ж році Кобзон сам відмовився від статусу Народного артиста України.

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Йосип Кобзон та Володимир Путін

Особисте життя Йосипа Кобзона

В житті Кобзана було три жінки – співачка Вероніка Круглова, актриса Людмила Гурченко та Нінель Дрізіна.

З Кругловою Кобзон одружився в 1965 році. Вероніка в той час була неймовірно популярною співачкою. Богемна красуня, як і чоловік, часто пропадала на гастролях і репетиціях. Чоловік і дружина майже не бачилися і вже через два роки вони розлучилися. Згодом Вероніка Круглова вийшла заміж за іншого відомого виконавця – Вадима Мулермана. Через кілька років співачка поїхала жити в США.

Вже в 1967 році Йосип Кобзон одружився вдруге, на артистці і співачці Людмилі Гурченко. Разом подружжя прожило три роки. Пізніше Гурченко зізналася, що цей союз виявився найбільшою помилкою її життя. Спочатку їй здавалося, що вона зуміє змінити чоловіка, але в неї не вийшло. Пара дуже часто сварилася. Пізніше Гурченко в мемуарах писала, що Козбон жартував та глузував з творчої кар'єри. Після розлучення Гурченко та Козбон не спілкувалися довгих сорок років, намагаючись не перетинатися на різних заходах і естрадних тусовках.

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На початку 1970-их Кобзон зустрів Нінель Дрізіну – це була скромна дівчина з гарною єврейської сім'ї, розумна і господарська, молодша за співака на 13 років. Третя обраниця відразу ж сподобалася мамі артиста (на відміну від попередні двох), яка миттєво оцінила її мудрим поглядом бувалої жінки.

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Йосип та Неллі Кобзон

Разом пара жила з 1971 року. Неллі Кобзон народила чоловікові двох дітей. Спочатку на світ з'явився первісток – син Андрій. Через два роки народилася донька Наталя. Андрій якийсь час присвятив музиці, він був барабанщиком, але пізніше він кинув музику і зайнявся бізнесом.

Дочка Наталя була прес-секретарем у відомого модельєра Валентина Юдашкіна. Вона вийшла заміж за громадянина Австралії, юриста Юрія Раппопорта. Діти подарували батькам сім онуків – двох хлопчиків і п'ять дівчаток. Що ж стосується перуки, то Йосип Кобзон надів її в 35 років. Одного разу мати зізналася, що причиною раннього облисіння сина стало категоричне небажання носити шапку в підлітковому віці.

Хвороба Йосипа Кобзона та причина смерті

У 2005 році стало відомо, що артист пережив складну операцію з видалення злоякісної пухлини. Операція була проведена в Німеччині. Оперативне втручання послабило імунітет артиста. Потім у нього діагностували запалення легень і нирок.

У 2009 році артист був прооперований вдруге і знову в Німеччині. Через п'ять днів після важкої операції Йосип Кобзон відправився на музичний фестиваль в Юрмалу і навіть заспівав. У 2010 році на концерті в Астані Йосип Давидович двічі знепритомнів на сцені і втратив свідомість. Як виявилося, рак став причиною анемії.

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20 липня 2018 року Кобзана госпіталізували. За інформацією ЗМІ, співак лежав у реанімаційному відділенні приватної клініки в центрі Москви. Спершу медики стабілізували стан Кобзона. За їх словами, стан артиста був стабільно важкий. Однак два тижні тому його здоров’я різко погіршилося. Стан співака різко погіршився в ніч на 28 серпня і медики підключили його до апарату штучної вентиляції легень.

При цьому родичі артиста відмовлялися коментувати його здоров’я, а прес-секретар співака заявила, що госпіталізація Кобзона була плановою і в реанімацію його не переводили. Але два дні тому він впав у кому, з якої так і не вийшов. Йосип Кобзон помер 30 серпня вранці.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Помер Йосип Кобзон Новини культури Втрати
Джерело: 24 Канал
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