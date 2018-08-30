16:16
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Помер Йосип Кобзон: де і коли поховають артиста

495 Читать новость на русском
Помер Йосип Кобзон
Помер Йосип Кобзон / Фото з відкритих джерел

Радянського і російського естрадного співака та депутата Держдуми РФ, який активно підтримував агресію Кремля проти України, поховають 2 вересня на Востряковському кладовищі у Москві.

Про це повідомив глава департаменту торгівлі і послуг Москви Олексій Немерюк, передає "ТАСС".

Раніше 24 Канал повідомляв, що на 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми. Він підтримував анексію Криму та російську агресію на Донбасі. Останні 14 років артист боровся з онкологічним захворюванням.

Читайте також: Помер Йосип Кобзон

Йосип Кобзон буде похований на Востряковському кладовищі 2 вересня у сімейній могилі поруч з матір'ю, сказав Немерюк.

Окрім того, голова Комітету Держдуми з культури Олена Ямпольська розповіла, що деталі прощання і поховання Кобзона вирішує його дружина.

Зазначимо, кілька років тому артист повідомив, що купив собі місце поряд з матір'ю Ідою Ісаївною і що хотів би бути похований саме там. Окрім матері співака, там похована і його теща, яка померла кілька років тому.

"Я їх з моєю мамою упокоїв поряд. І нам замовив місця, щоб це були сімейні поховання", – говорив Кобзон.

Також, стало відомо, що за кілька днів до смерті, артист впав у кому. Стан Кобзона різко погіршився в ніч на вівторок, 28 серпня. Окрім того, за інформацією росЗМІ, його підключали до апарату штучної вентиляції легенів.

Хто такий Йосип Кобзон?Радянський і російський співак, народний артист СРСР, російський політик і депутат Держдуми. Народився у Донецькій області 11 вересня 1937 року. У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної ради СРСР. З 1997 року він був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури. Активно підтримував політику Путіна щодо України. Зокрема, неодноразово відвідував окупований Крим, а згодом і Донецьк з Луганськом.

Теги: Новини Росії LifeStyle Музика Помер Йосип Кобзон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Катастрофа літака EgyptAir: з'явились фото та відео уламків
21 травня 2016 , 15:19
У США захоплюються Путіним, — правнучка Хрущова
 16 червня 2015 , 17:18 1
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук