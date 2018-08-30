Помер Йосип Кобзон: де і коли поховають артиста

Радянського і російського естрадного співака та депутата Держдуми РФ, який активно підтримував агресію Кремля проти України, поховають 2 вересня на Востряковському кладовищі у Москві.

Про це повідомив глава департаменту торгівлі і послуг Москви Олексій Немерюк, передає "ТАСС".

Раніше 24 Канал повідомляв, що на 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми. Він підтримував анексію Криму та російську агресію на Донбасі. Останні 14 років артист боровся з онкологічним захворюванням.

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Йосип Кобзон буде похований на Востряковському кладовищі 2 вересня у сімейній могилі поруч з матір'ю, – сказав Немерюк.

Окрім того, голова Комітету Держдуми з культури Олена Ямпольська розповіла, що деталі прощання і поховання Кобзона вирішує його дружина.

Зазначимо, кілька років тому артист повідомив, що купив собі місце поряд з матір'ю Ідою Ісаївною і що хотів би бути похований саме там. Окрім матері співака, там похована і його теща, яка померла кілька років тому.

"Я їх з моєю мамою упокоїв поряд. І нам замовив місця, щоб це були сімейні поховання", – говорив Кобзон.

Також, стало відомо, що за кілька днів до смерті, артист впав у кому. Стан Кобзона різко погіршився в ніч на вівторок, 28 серпня. Окрім того, за інформацією росЗМІ, його підключали до апарату штучної вентиляції легенів.

Хто такий Йосип Кобзон?Радянський і російський співак, народний артист СРСР, російський політик і депутат Держдуми. Народився у Донецькій області 11 вересня 1937 року. У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної ради СРСР. З 1997 року він був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури. Активно підтримував політику Путіна щодо України. Зокрема, неодноразово відвідував окупований Крим, а згодом і Донецьк з Луганськом.