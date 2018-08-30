На 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми, який підтримував анексію Криму та російську агресію на Донбасі. 14 останніх років він страждав онкологічним захворюванням.

Про це в четвер, 30 серпня, агентству "Інтерфакс" повідомив помічник дружини співака.

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Проблеми зі здоров'ям у співака почалися в 2001 році, а через 3 роки в нього виявили онкологічне захворювання, після чого йому зробили першу операцію.

У липні 2018 року Йосип Кобзон був госпіталізований у стабільно важкому стані, тоді його підключили до апарату допоміжної вентиляції легень. 7 серпня його виписали.

У своєму заповіті Кобзон просив поховати його поруч з мамою Ідою Ісаївною на Востряковському кладовищі. Там він викупив ділянку, пишуть "Дни.ру". Швидше за все, співака поховають 2 вересня, повідомила голова Комітету Держдуми з культури Олена Ямпольська.

Хто такий Йосип Кобзон? Радянський і російський співак, народний артист СРСР, російський політик і депутат Держдуми. Народився у Донецькій області 11 вересня 1937 року. У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної ради СРСР. З 1997 року він був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури. Активно підтримував політику Путіна щодо України. Зокрема, неодноразово відвідував окупований Крим, а згодом і Донецьк з Луганськом.