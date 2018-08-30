Помер Йосип Кобзон: що відомо про останні дні життя співака

Помер радянський і російський естрадний співак Йосип Кобзон. Йому було 80 років. Напередодні його госпіталізували та підключили до апарату вентиляції легень.

Кобзон госпіталізували ще 20 липня. За інформацією ЗМІ, співак лежав у реанімаційному відділенні приватної клініки в центрі Москви. Спершу медики стабілізували стан Кобзона. За їх словами, стан артиста був стабільно важкий.

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Однак два тижні тому його здоров’я різко погіршилося. Як повідомляли російські видання, кілька днів тому Кобзон впав у кому. Стан співака різко погіршився в ніч на 28 серпня і медики підключили його до апарату штучної вентиляції легень.

При цьому родичі артиста відмовлялися коментувати його здоров’я, а прес-секретар співака заявила, що госпіталізація Кобзона була плановою і в реанімацію його не переводили.

Але два дні тому він впав у кому, з якої так і не вийшов. Йосип Кобзон помер 30 серпня вранці.

Як відомо, у Кобзона діагностували рак в 2005 році, він пережив операцію з видалення сечового міхура.

Хто такий Йосип Кобзон?Радянський і російський співак, народний артист СРСР, російський політик і депутат Держдуми. Народився у Донецькій області 11 вересня 1937 року. У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної ради СРСР. З 1997 року він був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури. Активно підтримував політику Путіна щодо України. Зокрема, неодноразово відвідував окупований Крим, а згодом і Донецьк з Луганськом.