16:15
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Помер Йосип Кобзон: що відомо про останні дні життя співака

1194 Читать новость на русском
Помер Йосип Кобзон
Помер Йосип Кобзон / Фото з відкритих джерел

Помер радянський і російський естрадний співак Йосип Кобзон. Йому було 80 років. Напередодні його госпіталізували та підключили до апарату вентиляції легень.

Кобзон госпіталізували ще 20 липня. За інформацією ЗМІ, співак лежав у реанімаційному відділенні приватної клініки в центрі Москви. Спершу медики стабілізували стан Кобзона. За їх словами, стан артиста був стабільно важкий.

Читайте також: Помер Йосип Кобзон

Однак два тижні тому його здоров’я різко погіршилося. Як повідомляли російські видання, кілька днів тому Кобзон впав у кому. Стан співака різко погіршився в ніч на 28 серпня і медики підключили його до апарату штучної вентиляції легень.

При цьому родичі артиста відмовлялися коментувати його здоров’я, а прес-секретар співака заявила, що госпіталізація Кобзона була плановою і в реанімацію його не переводили.

Але два дні тому він впав у кому, з якої так і не вийшов. Йосип Кобзон помер 30 серпня вранці.

Як відомо, у Кобзона діагностували рак в 2005 році, він пережив операцію з видалення сечового міхура.

Хто такий Йосип Кобзон?Радянський і російський співак, народний артист СРСР, російський політик і депутат Держдуми. Народився у Донецькій області 11 вересня 1937 року. У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної ради СРСР. З 1997 року він був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури. Активно підтримував політику Путіна щодо України. Зокрема, неодноразово відвідував окупований Крим, а згодом і Донецьк з Луганськом.

Теги: LifeStyle Новини Росії Помер Йосип Кобзон Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сьогодні, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
сьогодні, 15:09 "Вони з'їхали з глузду": що говорив про Україну опальний Йосип Кобзон
Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
сьогодні, 14:59 Что нас ждет на этих выборах, если кандидаты заигрывают с РФ?
Семен Кабакаєв
Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона
сьогодні, 14:15 Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона
Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького
сьогодні, 14:00 Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького
Віталій Шабунін
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Катастрофа літака EgyptAir: з'явились фото та відео уламків
21 травня 2016 , 15:19
У США захоплюються Путіним, — правнучка Хрущова
 16 червня 2015 , 17:18 1
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук