Помер Юбер де Живанші – засновник бренду Givenchy
Помер Юбер де Живанші – легендарний французький дизайнер, засновник бренду Givenchy. 21 лютого йому виповнився 91 рік.
Його клінткою та подругою була відома актриса Одрі Хепберн. Також вона була його музою, і модельєр шив сценічні костюми для всіх кінофільмів, в яких знімалася зірка.
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Юбер де Живанші та Одрі Хепберн
Крім того, саме Хепберн Живанші створив свої перші парфуми – аромат L'Interdit.
Будинок моди Живанші відкрив в 1952 році, коли йому було лише 25 років. У 1995 році дизайнер відійшов від справ та передав правління креативним директорам. Зараз над колекціями бренду працює Клер Уейт Келлер.
Джерело: 24 Канал
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