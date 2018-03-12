Помер Юбер де Живанші – засновник бренду Givenchy

Помер Юбер де Живанші – легендарний французький дизайнер, засновник бренду Givenchy. 21 лютого йому виповнився 91 рік.

Його клінткою та подругою була відома актриса Одрі Хепберн. Також вона була його музою, і модельєр шив сценічні костюми для всіх кінофільмів, в яких знімалася зірка.

Читайте також: Помер Олег Табаков – російський актор і режисер

Юбер де Живанші та Одрі Хепберн

Крім того, саме Хепберн Живанші створив свої перші парфуми – аромат L'Interdit.

Будинок моди Живанші відкрив в 1952 році, коли йому було лише 25 років. У 1995 році дизайнер відійшов від справ та передав правління креативним директорам. Зараз над колекціями бренду працює Клер Уейт Келлер.