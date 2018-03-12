Помер Юбер де Живанші: біографія легендарного дизайнера, який перевернув світ моди

10 березня помер Юбер де Живанші – легендарний французький дизайнер, засновник бренду Givenchy. Саме він став автором саме тієї чорної сукні Одрі Хепберн з фільму "Сніданок у Тіффані" і саме він вплинув на всю моду другої половини XX століття.

Юбер де Живанші – це елегантність, французький шарм, аристократичність, простота і витонченість. Дизайнер ніколи не був епатажним, він не створював немислимих конструкцій, не тягнувся до модерну і авангарду. Він занадто любив класику і елегантну простоту.

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Якою має бути жінка, одягнена від Живанші? Вона повинна бути такою, як Одрі Хепберн. Граціозною, легкою та витонченою. Адже саме Одрі Хепберн стала музою для Юбера Живанші на довгі роки. Ідеалом, якому він був вірним усе своє життя.

Мода – це вміння одягнутися так, щоб пройти по вулиці непоміченим,

– говорив Живанші.



Юбер де Живанші помер 10 березня 2018 року

Юбер де Живанші: біографія

Юбер де Живанші народився 21 лютого 1927 року. Його батько Люсьєн Таффін де Живанші був льотчиком, з тих самих перших льотчиків-романтиків, які не дивлячись на всю небезпеку прагнули до зірок. Він загинув, коли синові було всього два роки. Прадід Юбера Живанші з боку матері – П'єр-Адольф Баден – відомий французький живописець.

У 10 років Юбер вирішив, що він буде модельєром. Саме в цьому віці він побував на паризькій виставці і відвідав павільйон Елегантності, в якому були представлені 30 моделей найбільш відомих французьких Будинків мод.



Юбер Живанші створив весільну сукню для Одрі Хепберн

Подорослішавши Юбер Живанші переїхав з рідного міста Бове в Париж, де працював і навчався у таких відомих модельєрів того часу, як Люсьєн Лелонг, Жак Фат, Роберт Піге. Працював він і з Ельзою Скіапареллі, цієї незворушною сюрреалісткою зі світу моди.

У Парижі він також ходив на навчання в школу витончених мистецтв. А в 1952 році здійснилася заповітна мрія Юбера Живанші – він відкрив власний Будинок моди, Будинок моди "Givenchy". На той момент Живанші тоді було всього 25 років – він став наймолодшим кутюр'є Парижа.

І перші його колекції користувалась небаченим успіхом. Саме тоді ним була створена і "блузка Беттіна" – бавовняна біла блузка з чорно-білими воланами на рукавах. Названа вона так на честь Беттіни Грациані – моделі та прес-агента Будинку моди "Givenchy". Його першої музи.



Блузка Беттіна

У 1953 році Юбер познайомився з іспанським модельєром Крістобалем Баленсьяґаром, який став його кумиром, вчителем і другом на довгі роки. Крістобаль зокрема прославився і тим, що в 1957 році вирішив не допускати до своїх нових колекціях журналістів протягом перших восьми тижнів, щоб вони не могли вплинути на думку покупців.

Одрі Хепберн

У 1954 році Живанші познайомився зі своєю музою, ідеалом на все життя – актрисою Одрі Хепберн, для якої він повинен був пошити плаття до фільму "Сабріна". Саме за костюми до фільму "Сабріна" Живанші отримав свій перший "Оскар". Ця подія відбулася 4 лютого 1955 року.



Одрі Хепберн у фільмі "Сабріна"

Живанші шив костюми до всіх фільмів за участю Одрі Хепберн. Для Хепберн він створив і свої перші парфуми L'Interdit – "Заборонені". Ці парфуми започаткували новий напрям діяльності Будинку моди "Givenchy" – Parfums Givenchy.

Ще однією жінкою, яка прославляла стиль Живанши, стала Жаклін Кеннеді. Навіть на похорон чоловіка вона замовила собі сукню у Юбера Живанші.

У 1973 році Будинок "Givenchy" почав займатися чоловічою модою. У 1980 році "Givenchy" увійшов до складу корпорації LVMH. Корпорація LVMH сьогодні також володіє "Christian Dior", "Louis Vuitton", "Christian Lacroix" і "Celine". У 1990-ті роки мода стала бунтаркою, дизайнери все більше почали відходити від канонів, Живанші ж як і раніше надавав перевагу гармонії, залишався вірним собі.



Одрі Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані"

Можливо, він просто перестав влаштовувати керівництво корпорації LVMH. Але Юбер де Живанші пішов сам – у 1995 році.

Головне – вчасно зупинитися,

– так він прокоментував своє звільнення.

Живанші припинив займатися модою, створюючи ескізи для марок, займався лише ландшафтним дизайном. Юбер де Живанші, безсумнівно, перевернув світ моди та назавжди зробим елегантність та витонченість – модними.



Юбер Живанші та Одрі Хепберн

Юбер Живанші: особисте життя

Зустріч із Одрі Хепберн була доленосною для них обох, але, в першу чергу, для початківця кутюр'є. Він завжди вибирав для неї одяг, причому не тільки для кіно, але і для повсякденного життя. Юбер був закоханий в актрису.

"Ця жінка є втіленням тієї, для кого я створюю всі свої моделі", – говорив він про неї.

Закоханий чоловік, як відомо, здатний на багато що, закоханий француз – на все. Свої перші парфуми він створив саме для неї. Згодом на всі жіночі аромати компанії, до самого відходу Юбера від справ, впливала Одрі.



Юбер Живанші та Одрі Хепберн

Хепберн, в свою чергу, говорила наступне: "Я перебуваю в такій же залежності від Юбера Живанші, як американці від своїх психоаналітиків".

Важко уявити більш плідний союз, ніж актриса Одрі Хепберн і кутюр'є Юбер де Живанши. Одрі стала символом модного будинку Живанші на цілих 40 років.

Чи були пов'язані актриса і кутюр'є більш близькими стосунками, ніж дружба і спільна творчість? Історія замовчує про це. Але з тим, що все створене Юбером для Одрі було просто просякнуте любов'ю, не погодитися складно.



Юбер Живанші та Одрі Хепберн

Коли Одрі вмирала від раку, поруч з нею були її улюблені чоловіки: коханий Роберт Уолдерс, обидва її сина і, звичайно, маестро – Юбер де Живанші. Через 2 роки після смерті Хепберн Живанші відійшов від справ. Кожному художнику необхідна муза, а його музи не стало.